Стоимость номеров в самарских отелях во время ЧМ-2018 достигнет 75 тысячи рублей

Управление Роспотребнадзора в Самарской области установило максимальную стоимость гостиничного обслуживания в регионе во время проведения Чемпионата мира по футболу. В муниципалитетах губернии стоимость номеров будет варьироваться от 2250 рублей до 75310 рублей. Она зависит от категории номеров.