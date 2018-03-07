Стоимость номеров в самарских отелях во время ЧМ-2018 достигнет 75 тысячи рублей
Нижний порог — 2 тысячи.
Нижний порог — 2 тысячи.
Управление Роспотребнадзора в Самарской области установило максимальную стоимость гостиничного обслуживания в регионе во время проведения Чемпионата мира по футболу. В муниципалитетах губернии стоимость номеров будет варьироваться от 2250 рублей до 75310 рублей. Она зависит от категории номеров.
Категория «пять звезд»
— высшая категория, повышенной комфортности «апартамент», «сюит» 75310 рублей.
— высшая категория «люкс», «джуниор сюит», «студия» 38280 рублей.
— иные категории одноместного (двухместного) размещения 15600 рублей.
Категория «четыре звезды»
— высшая категория, повышенной комфортности «апартамент», «сюит» 32000 рублей.
— высшая категория «люкс», «джуниор сюит», «студия» 27790 рублей.
— иные категории одноместного (двухместного) размещения 10750 рублей.
Категория «три звезды»
— высшая категория, повышенной комфортности «апартамент», «сюит» 24600 рублей.
— высшая категория «люкс», «джуниор сюит», «студия» 19260 рублей.
— иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения 6310 рублей.
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