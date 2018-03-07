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18:31 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация просит водителей убрать в ночь на 8 марта автомобили с проезжей части для уборки снега

Администрация Нижнего Новгорода просит водителей убрать автомобили с проезжей части для очистки дорог от снега в ночь с 7 на 8 марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Работы по вывозу снега, прометанию улиц и посыпке их реагентами запланированы:

в Автозаводском районе на ул. Веденяпина, Южном шоссе, ул. Гайдара, пр. Октября, ул. Дьяконова, ул. Переходникова, пр. Бусыгина, ул. Львовская, ул. Краснодонцев, ул. Строкина, ул. Раевского, и ул. Плотникова; в Канавинском районе на ул. Советская и ул. Кузбасская;.

в Ленинском районе на пл. Комсомольская, Комсомольском шоссе; в Московском районе на Сормовском шоссе и его дублере, на Московском шоссе, Бурнаковском проезде, ул. Куйбышева, ул. Народная, ул. Шаляпина, ул. Чебоксарская;.

в Нижегородском районе на ул. Большая Покровская (от пл. Лядова до пл. Горького), пл. Лядова, ул. Малая Покровская, ул. Минина, Казанском съезде, ул. Горького, ул. Ванеева, ул. Ижорская, ул. Рождественская, ул. Пожарского, Лыковой Дамбе, ул. Варварская, 44, ул. Алексеевская, ул. Звездинка, ул. Пискунова, ул. Ошарская;.

в Приокском районе на пр. Гагарина, ул. Ларина, ул. Академика Сахарова; в Советском районе на ул. Малая Ямская, ул. Ошарская (от ул. Генкиной до ул. Белинского), ул. Белинского (от пл. Лядова до ул. Ковалихинской), ул. Невзоровых, ул. Бекетова, ул. Ванеева, ул. Сахарова, ул. Васюнина, ул. Сусловой, ул. Ивлиева, ул. Республиканская, ул. Полтавская и ул. Васюнина;.

в Сормовском районе на ул. Коминтерна от д. 115 до д. 223.

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