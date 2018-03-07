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18:18 (мск), источник: Volga News

Юнармейскому отряду в Самаре присвоено имя Шаварша Карапетяна

В среду, 7 марта, состоялось торжественное посвящение в юнармейцы отряда самарской школы № 154. В церемонии принял участие почетный гость, 11-кратный чемпион мира по подводному плаванию, заслуженный мастер спорта СССР Шаварш Карапетян.

Карапетян отметил важную роль общероссийского юнармейского движения в воспитании патриотизма и изучении отечественной истории. Чемпион мира поделился с юнармейцами яркими моментами своей жизни и спортивной карьеры, своими достижениями, которые, по его словам, стали возможными только благодаря привитым еще в детстве и юности чувствам патриотизма и гордости за свою страну.

В торжественной обстановке 20 ребят произнесли клятву юнармейцев. Шаварш Карапетян и Алексей Родионов, куратор юнармейского движения в регионе, передали командиру отряда знамя. По обоюдному согласию было решено присвоить новоиспеченному отряду имя Шаварша Карапетяна, который и станет их наставником.

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