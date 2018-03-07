Юнармейскому отряду в Самаре присвоено имя Шаварша Карапетяна

Карапетян отметил важную роль общероссийского юнармейского движения в воспитании патриотизма и изучении отечественной истории. Чемпион мира поделился с юнармейцами яркими моментами своей жизни и спортивной карьеры, своими достижениями, которые, по его словам, стали возможными только благодаря привитым еще в детстве и юности чувствам патриотизма и гордости за свою страну.