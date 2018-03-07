Видео дня. Собака, которая умеет читать

При должном упорстве и терпении даже собаку можно научить читать слова. Это на своем примере доказали супруги Дэвид и Джоанн Гринбаум из Колорадо, США. Они опубликовали видео, на котором их годовалый пес Окли читает команды, написанные на карточках, а потом их выполняет.