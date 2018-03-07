8 марта в Крыму: куда сходить и чем заняться на праздничных выходных

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Туристический портал Республики Крым, в Детском парке Симферополя 8 марта состоится игровая программа и танцевальный марафон «Моя мама лучшая на свете!» с участием персонажей из любимых мультфильмов. В центре города, на перекрестке улиц Пушкина и Горького, в праздничный день будет выступать эстрадно-духовой оркестр.

Вечером 8 марта в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым состоится концерт победительницы проекта «Фабрика звезд-4», певицы Ирины Дубцовой. Артистка также даст сольные концерты в ДК «Корабел» г. Керчи 9 марта и в г. Севастополе 10 марта.

С Международным женским днем прекрасную половину поздравит советский и российский автор-исполнитель, музыкант и актер Олег Митяев. Он будет давать свои сольные концерты 9 и 10 марта в Культурно-информационном центре Севастополя и Концертном зале Музучилища Симферополя соответственно.

8 и 9 марта в симферопольском джаз-клубе «Ирей» и Севастопольском Центре Культуры и Искусств состоятся концерты номинанта на Премию Грэмми Клива Джонса (США). В программе зрителей ждут песни Фрэнка Синатры, Рэя Чарлза, Майкла Джексона, Элвиса Пресли, Стиви Уандера.

9 марта в камерном зале филармонии на ул. Пушкина в Симферополе пройдет праздничный концерт «С любовью к Женщине». В нем примут участие Камерный хор «Таврический благовест», заслуженные артисты Крыма Николай Назаров и Ян Белов, а также Лауреаты международных конкурсов и фестивалей Вокальное трио «Славия» и другие.

11 марта в Музыкальном училище им. П. И. Чайковского состоится еще один праздничный концерт «Симфония весны» Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии.

В Ялтинском театре имени А. П. Чехова 11 марта состоится концерт «Классика рока». Для зрителей прозвучат золотые хиты культовых поп и рок-групп ХХ века: TheBeatles, DeepPerple, Scorpions, BonJovi, Roxette, Smokie, Whitesnake и других.

В Алуште 8 марта пройдет праздничная программа «Все для вас, любимые!», в которой сможет принять участие каждый желающий. Мероприятие пройдет на Центральной набережной.

Также 8 марта в Евпатории пройдут велопарад женских велосипедов и фототур «Весенняя лирика Крыма». Для любителей активного отдыха и приключений организован поход от озера Хун в урочище Чигинитра. Маршрут стартует от живописного озера Хун у подножия горы Папса через горы на куполообразный отрог Караби — гору Лапата-Хая.

В Севастополе в арт-клубе «Artishock» 8 марта состоится cover-showрок-певицы Земфиры. Также в этот день в Театре танца Вадима Елизарова покажут хореографическое шоу «Fantastika».

На предстоящие выходные мастерская Камка&Кил приглашает узнать, как работает гончарная мастерская, как добывают глину, что с ней делают, прежде чем она превратится в материал для лепки. Мастер покажет, как работает гончарный круг, а также раскроет секреты производства разных гончарных форм, при этом каждый гость сможет сам попробовать себя в данном ремесле.

Во всех муниципальных центрах Республики в местных ДК состоятся праздничные мероприятия и концерты, посвященные предстоящему празднику 8-го марта.