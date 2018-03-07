Гидрологи предупредили о возможном подтоплении территорий
Специалисты сообщили о том, что подобный риск сохранится почти неделю.
Специалисты сообщили о том, что подобный риск сохранится почти неделю.
КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила «желтый код» гидрологической опасности в связи с разрушением ледообразования.
«В связи с резким потеплением гидрологи предупреждают, что с 7 по 12 марта лед водоемов и рек страны начнет разрушаться, на некоторых участках будет плавучий лед и могут образоваться заторы», — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.
Специалисты подтверждают, что лед тонкий и ходить по нему крайне опасно. Об этом должны помнить рыбаки. Внимательно следить за детьми советуют и родителям.
Кроме того, в этот период «ожидается массивный сток воды по склонам, что может привести местами к подтоплению». Экономические агенты должны обратить внимание на состояние плотин водохранилищ.
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