Гидрологи предупредили о возможном подтоплении территорий

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила «желтый код» гидрологической опасности в связи с разрушением ледообразования.

«В связи с резким потеплением гидрологи предупреждают, что с 7 по 12 марта лед водоемов и рек страны начнет разрушаться, на некоторых участках будет плавучий лед и могут образоваться заторы», — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Специалисты подтверждают, что лед тонкий и ходить по нему крайне опасно. Об этом должны помнить рыбаки. Внимательно следить за детьми советуют и родителям.