Паралимпийская чемпионка Татьяна Гришко умерла в Бресте

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 мар — Sputnik. Паралимпийская чемпионка по стрельбе из лука Татьяна Гришко умерла в Бресте, сообщили в среду в Физкультурно-спортивном клубе инвалидов «Шанс».

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«Вчера ушла из жизни легенда белорусского и мирового инваспорта, наша одноклубница Татьяна Гришко», — говорится в сообщении.

По информации клуба, спортсменка одной из первых в Беларуси пришла в инваспорт — в 1989 году.

«Своими победами и высокими спортивными достижениями она вдохновила многих поверить в себя, открыв им путь спорта», — подчеркнули в «Шансе».