Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США испытали в ЧМ на России новое оружие - СМИ
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото)
Названо число пустующих квартир в Москве
Валерию в розовом джемпере сравнили с манекеном
Секс-тренеров из России арестовала тайская полиция За тренинг в Таиланде организаторам придется заплатить штрафы
«Чудовищный провал»: Порошенко подарил РФ козырь в газовой войне
Китай прокомментировал послание Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Кабаева в лаконичном наряде вызвала восхищение публики - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Валерию в розовом джемпере сравнили с манекеном
Сандра Буллок тайно вышла замуж
Мнение: американцы попробовали прощупать эффективность ПВО РФ
Угонщиков не смутила наклейка «Спецназ» на стекле
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
19:22 (мск), источник: Sputnik.by

Паралимпийская чемпионка Татьяна Гришко умерла в Бресте

По информации клуба, спортсменка одной из первых в Беларуси пришла в инваспорт — в 1989 году.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 мар — Sputnik. Паралимпийская чемпионка по стрельбе из лука Татьяна Гришко умерла в Бресте, сообщили в среду в Физкультурно-спортивном клубе инвалидов «Шанс».

Читайте также
Умер народный артист Беларуси Геннадий Гарбук

«Вчера ушла из жизни легенда белорусского и мирового инваспорта, наша одноклубница Татьяна Гришко», — говорится в сообщении.

По информации клуба, спортсменка одной из первых в Беларуси пришла в инваспорт — в 1989 году.

«Своими победами и высокими спортивными достижениями она вдохновила многих поверить в себя, открыв им путь спорта», — подчеркнули в «Шансе».

Гришко является чемпионкой по стрельбе из лука Паралимпийских Игр 1992 года, прошедших в Барселоне.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Digital Декрет: белорусок хотят научить зарабатывать в декретном отпуске
Фотофакт: в Петербурге 2 белорусские копейки продают за 1 евро
Алиментщиков признали безвестно отсутствующими
Деньги доктора. Прохоров засудит Родченкова и пустит по миру?
В Москве арестовали экс-сенатора Дерева
Президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали за пьянство
Богатейшие женщины мира — 2018: рейтинг Forbes Woman
Мусор вместо рыб: как выглядит подводное плавание на Бали
Авиатор рассказал о вероятной причине крушения Ан-26 в Сирии
Спорт
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России Сегодня стало окончательно ясно, что Василий и Алексей Березуцкие приняли решение завершить выступления за сборную России
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь