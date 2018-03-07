Паралимпийская чемпионка Татьяна Гришко умерла в Бресте
По информации клуба, спортсменка одной из первых в Беларуси пришла в инваспорт — в 1989 году.
По информации клуба, спортсменка одной из первых в Беларуси пришла в инваспорт — в 1989 году.
МИНСК, 7 мар — Sputnik. Паралимпийская чемпионка по стрельбе из лука Татьяна Гришко умерла в Бресте, сообщили в среду в
«Вчера ушла из жизни легенда белорусского и мирового инваспорта, наша одноклубница Татьяна Гришко», — говорится в сообщении.
По информации клуба, спортсменка одной из первых в Беларуси пришла в инваспорт — в 1989 году.
«Своими победами и высокими спортивными достижениями она вдохновила многих поверить в себя, открыв им путь спорта», — подчеркнули в «Шансе».
Гришко является чемпионкой по стрельбе из лука Паралимпийских Игр 1992 года, прошедших в Барселоне.
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