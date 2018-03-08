Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

Источник: Вести - Екатеринбург

Ураганный ветер в регионе обрывает провода и ломает флагштоки. Ветер близкий к ураганному, кажется, может серьезно нарушить планы свердловчан на праздничные выходные: серьезно испортилась погода и пока ветер даже не думает утихать. 6 марта из-за сильного ветра на линии электропередач произошло короткое замыкание. Без электроэнергии осталась часть микрорайона Вторчермет в Екатеринбурге. 7 марта ветер сломал один из флагштоков у дома правительства, на площади 1905 года на фонарном столбе оборвало один плафон. В повышенную готовность приведены все силы и средства Главного управления МЧС по Свердловской области. Организовано дежурство руководящего состава, созданы оперативные группы для экстренного выезда на место возможных происшествий.

Главам муниципалитетов разосланы предупреждения. Под особым контролем находятся объекты проведения массовых праздников, водоемы и жилой сектор. «Постараться ограничить выход из дома, ограничить работы на высоте. Если непогода застала на улице — укрыться в подъезде. Не стоит прятаться у стен домов, возможно падение шифера», — сказал сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Михаил Протасов.