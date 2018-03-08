Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области
По возможности не выходить из дома просят жителей Свердловской области спасатели.
По возможности не выходить из дома просят жителей Свердловской области спасатели.
Ураганный ветер в регионе обрывает провода и ломает флагштоки. Ветер близкий к ураганному, кажется, может серьезно нарушить планы свердловчан на праздничные выходные: серьезно испортилась погода и пока ветер даже не думает утихать. 6 марта
Главам муниципалитетов разосланы предупреждения. Под особым контролем находятся объекты проведения массовых праздников, водоемы и жилой сектор. «Постараться ограничить выход из дома, ограничить работы на высоте. Если непогода застала на улице — укрыться в подъезде. Не стоит прятаться у стен домов, возможно падение шифера», — сказал сотрудник
По данным синоптиков, в ближайшее время ветер не утихнет, его порывы будут достигать 25 м/с. Спасатели будут нести усиленное дежурство до 12 марта, однако синоптики говорят о том, что ветер стихнет уже к пятнице, тогда и ограничения на перемещения по улицам будут отменены.
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