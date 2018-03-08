Три станции Екатеринбургского метро закроют на праздничные дни
Вагоны будут ходить от площади 1905 года до проспекта Космонавтов.
Вагоны будут ходить от площади 1905 года до проспекта Космонавтов.
Связано закрытие с реконструкцией станции «Геологическая» — там появится защитная стена, которая отделит часть вестибюля, где будет строиться еще один выход на поверхность. А в здании торгового центра появятся кассы и турникеты.
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