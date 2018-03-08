В Паралимпийских играх примут участие две свердловчанки

Изначально приглашение получила лишь 5-кратная Паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анна Миленина. А перед самым стартом было принято решение допустить к Играм 4-кратную чемпионку по лыжным гонкам и биатлону Михалину Лысову.