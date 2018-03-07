Десятки авто в Алматы отправлены на штрафстоянку
Владельцам авто теперь предстоит раскошелиться.
Владельцам авто теперь предстоит раскошелиться.
Десятки алматинцев накануне потеряли железных коней — пусть и на время. За неправильную парковку в разных частях города наказывали автолюбителей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.
Машины отправляли на штрафстоянку, а самим владельцам теперь предстоит раскошелиться.
На пересечение улиц Тимирязева и Маркова работали два портала
В первый день отработки «Парковка» полицейские эвакуаторы работали на улице Толе би, от Сейфуллина до Байтурсынова, на пересечении улиц Тимирязева и Маркова.
В первые часы проведения локальных рейдов, в местах где расположены несколько
За неправильную парковку Административный кодекс предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, что составляет двенадцать тысяч двадцать пять тенге. Но, хочу напомнить, что у нарушителя есть возможность уменьшить сумму штрафа ровно наполовину, уплатив его в течение недели. Только после этого водитель может забрать свой автомобиль со спецстоянки.
Стоит учитывать, что 12 тысяч — это минимальный размер штрафа. Полицейские отмечают, что водительская дисциплина все еще сильно хромает. Ни наказания рублем, ни профилактические мероприятия на злостных нарушителей не действуют.
«С начала этого года силами
Масштабная операция продлится до конца марта. В праздничные дни на улицах города будут работать более 30 порталов. Поэтому во избежание неприятностей полицейские советуют не нарушать правила парковки.
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