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19:36 (мск), источник: Zakon.kz

Десятки авто в Алматы отправлены на штрафстоянку

Владельцам авто теперь предстоит раскошелиться.

Источник: Zakon.kz

Десятки алматинцев накануне потеряли железных коней — пусть и на время. За неправильную парковку в разных частях города наказывали автолюбителей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Машины отправляли на штрафстоянку, а самим владельцам теперь предстоит раскошелиться.

На пересечение улиц Тимирязева и Маркова работали два портала дорожно-патрульной полиции. Все неправильно припаркованные машины они увезли на специализированную штрафстоянку. А в целом, сегодня на улицы города выехали двадцать таких порталов.

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В первый день отработки «Парковка» полицейские эвакуаторы работали на улице Толе би, от Сейфуллина до Байтурсынова, на пересечении улиц Тимирязева и Маркова.

В первые часы проведения локальных рейдов, в местах где расположены несколько социально-значимых объектов, полиция выявила свыше 40 фактов нарушений правил парковки. На городские штрафстоянки водворены 28 машин.

За неправильную парковку Административный кодекс предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, что составляет двенадцать тысяч двадцать пять тенге. Но, хочу напомнить, что у нарушителя есть возможность уменьшить сумму штрафа ровно наполовину, уплатив его в течение недели. Только после этого водитель может забрать свой автомобиль со спецстоянки.

Стоит учитывать, что 12 тысяч — это минимальный размер штрафа. Полицейские отмечают, что водительская дисциплина все еще сильно хромает. Ни наказания рублем, ни профилактические мероприятия на злостных нарушителей не действуют.

«С начала этого года силами дорожно-патрульной полиции выявлены свыше 4200 нарушений правил парковки, которые регламентируются статьей 597 часть 1 и часть 4. 122 водителя в том числе были привлечены к административной ответственности за парковку своего транспортного средства в местах, отведенных для лиц с ограниченными возможностями. Общая сумма штрафа, наложенного за неправильную парковку составляет 41 миллион 588 тысяч 470 тенге», — сказала официальный представитель ДВД г. Алматы Салтанат Азирбек.

Масштабная операция продлится до конца марта. В праздничные дни на улицах города будут работать более 30 порталов. Поэтому во избежание неприятностей полицейские советуют не нарушать правила парковки.

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