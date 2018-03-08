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07:44 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Сотрудница ГУФСИН родила тройню

Сотрудница ГУФСИН родила тройню.

Из челябинского перинатального центра выписали молодую маму, которая родила тройняшек. Весьма символично, что в канун 8 марта все трое новорожденных — девочки. Молодую маму у дверей роддома встречал не только муж, но и коллеги — сотрудники ГУФСИН, а также корреспондент ГТРК «Южный Урал» Александр Наумов.

Принято, что на праздник 8 марта подарки женщинам делают мужчины. Здесь же все получилось ровно наоборот! Сейчас выясним у молодого отца, насколько сильно его обрадовало тройное счастье.

«Чувства только приятные! Никаких смешанных нет, только приятные! Спасибо большое жене моей за такой подарок!» — говорит Алексей Поправка, отец тройняшек.

Еще немного — и дверь открывается: цветы, поцелуи, объятия… Рук у Алексея хватает только на два свертка, но на помощь, как водится, приходит любимая теща. Тесть и вовсе почувствовал себя командиром женского батальона: теперь он четырежды дедушка!

«Три внучки здесь, и у старшей дочери еще внучка. Полный комплект!» — улыбается Игорь Гребенцов.

Комната заполняется букетами, шарами и офицерскими погонами: молодая мама — оперуполномоченный в исправительной колонии. Кстати, недавно именно она заняла второе место на конкурсе мисс ГУФСИН. Коллеги уверяют: без поддержки свою умницу и красавицу с тремя детьми точно не оставят.

«Вот такие получаются иногда вещи, когда моряк выходит за сотрудницу ГУФСИН. Так что мы рады родине помогать, чем можем, — отмечает Герман Керопян, начальник ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Челябинской области. — И поговорка сейчас родилась: кто как работает, тот так и рожает!».

Десять лет назад в семье сотрудников ГУФСИН Евгения и Натальи Кравцовых тоже родилась тройня. Так что семью можно считать продолжательницей славных традиций. Имена девочкам уже придумали: Екатерина, Ксения и Виктория.

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