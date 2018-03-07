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20:29 (мск), источник: Sputniknews.kz

Выезд из Астаны закрыт из-за сильного ветра

В течение нескольких дней в Астане бушует сильный ветер.

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Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 7 мар — Sputnik. Трассы Астана — Караганда и Астана — Павлодар закрыты из-за метели, сообщает ДЧС Астаны.

«Выезд из Астаны закрыт из-за сильного ветра 25 метров в секунду и метели», — уточнили спасатели.

Также Astana LRT сообщает о приостановлении движение пригородных маршрутов № 315 — в Аршалы и № 316 — в Жалтырколь.

Ранее «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение в Акмолинской области и Астане в связи с сильным ветром, скорость которого достигает 25−30 метров в секунду.

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