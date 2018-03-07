Выезд из Астаны закрыт из-за сильного ветра
В течение нескольких дней в Астане бушует сильный ветер.
В течение нескольких дней в Астане бушует сильный ветер.
АСТАНА, 7 мар — Sputnik. Трассы Астана — Караганда и Астана — Павлодар закрыты
«Выезд из Астаны закрыт
Также Astana LRT сообщает о приостановлении движение пригородных маршрутов № 315 — в Аршалы и № 316 — в Жалтырколь.
Ранее «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение в Акмолинской области и Астане в связи с сильным ветром, скорость которого достигает 25−30 метров в секунду.
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