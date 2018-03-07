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20:26 (мск), источник: Sputnik

Желтый, черный, голубой: Узбекистан все-таки внедрит раздельный сбор мусора

Рабочей группе предстоит за два месяца разработать программу по внедрению системы раздельного сборам мусора. При этом в девяти городах республики уже действуют кластеры по сортировке, переработке и захоронению твердых бытовых отходов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Узбекистан все-таки решил перейти к раздельному сбору твердых бытовых отходов, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено проектом постановления главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию системы санитарной очистки».

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Раздельный сбор подразумевает закупку и установку разноцветных контейнеров для мусора: голубых — для пластмассовых отходов, белых — для бумажных, желтых — для пищевых, черных — для других видов отходов. Эта система в пилотном режиме внедряется в Ташкенте с 2012 года, однако до сих пор так и не была запущена.

В документе отмечается, что в стране в течении двух месяцев должна быть подготовлена детальная «дорожная карта» по поэтапному внедрению раздельного сбора твердых бытовых отходов на 2018 — 2021 годы, а до 1 ноября 2018 года — проект Национальной стратегии управления твердыми бытовыми отходами.

При этом в ноябре прошлого года представители Госкомэкологии заявляли, что вопрос о вводе раздельного сбора может быть и вовсе пересмотрен, так как многие развитые страны отказались от него в пользу сортировки отходов прямо на мусороперерабатывающих заводах.

Тем не менее инфраструктура для ввода раздельного сбора в стране постепенно создается. В девяти городах Узбекистана за последние полтора года были созданы кластеры по сбору, вывозу, транспортировке, сортировке, утилизации, переработке и захоронению бытовых отходов общей мощностью переработки 1,2 миллиона тонн в год.

Кроме того, во всех регионах республики созданы и оснащены специальной техникой 13 государственных унитарных предприятий «Тоза худуд» с 174 филиалами, что позволило увеличить охват населения услугами по санитарной очистке более чем в 10 раз.

В населенных пунктах республики построены более 322 новых типовых мусоросборочных пунктов, оснащенных 2652 современными контейнерами, проведены работы по обустройству 97 полигонов твердых бытовых отходов.

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