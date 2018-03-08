Как найти свою вторую половину по ДНК?
Эта идея довольно долго витала в воздухе, и наконец воплотилась в реальность: приложение, которое ищет вам партнера по генетической совместимости.
Эта идея довольно долго витала в воздухе, и наконец воплотилась в реальность: приложение, которое ищет вам партнера по генетической совместимости.
Стартап называется Pheramor, он находится в Хьюстоне, штат Техас, и его владельцы утверждают, что с помощью ДНК могут найти для вас идеального партнера. Всего за 19,99 долларов и подписку в 10 долларов за месяц компания с помощью вашей
Это все интересно, но вот проблема: практически не существует научных доказательств, что генетика имеет хоть
Стратегия Pheramor основана на концепте, что человеческую привлекательность можно декодировать посредством феромонов. На своем сайте Pheramor объясняет, что их генетические соответствия основаны на принципе, что чем более отличается ДНК двух индивидуумов, тем более они будут привлекательны друг для друга.
Проблема в том, что ученые так и не нашли свидетельств существования человеческих феромонов или
Pheramor не разглашает генетические данные, она лишь показывает процент «совместимости». Но другие компании вполне могут предлагать клиентам куда более детальный анализ: например, компания 23andMe уже предлагает анализ, входите ли вы группу риска того или иного заболевания.
Но все эти стартапы не учитывают, что генетическая информация по сути равна медицинской информации. И как невозможно интерпретировать анализ крови или спинномозговой жидкости без специальных знаний, как невозможно понять
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