Как найти свою вторую половину по ДНК?

Источник: Популярная механика

Стартап называется Pheramor, он находится в Хьюстоне, штат Техас, и его владельцы утверждают, что с помощью ДНК могут найти для вас идеального партнера. Всего за 19,99 долларов и подписку в 10 долларов за месяц компания с помощью вашей ДНК-информации — для этого надо провести ватной палочкой по внутренней стороне щеки и отправить палочку по почте — а также персональных черт из профиля в социальных сетях может найти для вас идеально совместимого партнера.

Это все интересно, но вот проблема: практически не существует научных доказательств, что генетика имеет хоть что-то общее с привлекательностью и совместимостью. Осложняя отношения ДНК-данными, можно уничтожить как длительные отношения, так и только начинающиеся. Фактически мы имеем дело с неким фактором хуже любого гороскопа.

Стратегия Pheramor основана на концепте, что человеческую привлекательность можно декодировать посредством феромонов. На своем сайте Pheramor объясняет, что их генетические соответствия основаны на принципе, что чем более отличается ДНК двух индивидуумов, тем более они будут привлекательны друг для друга.

Проблема в том, что ученые так и не нашли свидетельств существования человеческих феромонов или какой-то явной связи между нашим генетическим кодом и романтическими пристрастиями. В 2015 году было проведен анализ всех исследований, касающихся человеческих феромонов, и он ничего не показал. Также никаких оснований не имеет идея о разных ДНК.

Pheramor не разглашает генетические данные, она лишь показывает процент «совместимости». Но другие компании вполне могут предлагать клиентам куда более детальный анализ: например, компания 23andMe уже предлагает анализ, входите ли вы группу риска того или иного заболевания.