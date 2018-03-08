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02:38 (мск), источник: Популярная механика

Как найти свою вторую половину по ДНК?

Эта идея довольно долго витала в воздухе, и наконец воплотилась в реальность: приложение, которое ищет вам партнера по генетической совместимости.

Источник: Популярная механика

Стартап называется Pheramor, он находится в Хьюстоне, штат Техас, и его владельцы утверждают, что с помощью ДНК могут найти для вас идеального партнера. Всего за 19,99 долларов и подписку в 10 долларов за месяц компания с помощью вашей ДНК-информации — для этого надо провести ватной палочкой по внутренней стороне щеки и отправить палочку по почте — а также персональных черт из профиля в социальных сетях может найти для вас идеально совместимого партнера.

Это все интересно, но вот проблема: практически не существует научных доказательств, что генетика имеет хоть что-то общее с привлекательностью и совместимостью. Осложняя отношения ДНК-данными, можно уничтожить как длительные отношения, так и только начинающиеся. Фактически мы имеем дело с неким фактором хуже любого гороскопа.

Стратегия Pheramor основана на концепте, что человеческую привлекательность можно декодировать посредством феромонов. На своем сайте Pheramor объясняет, что их генетические соответствия основаны на принципе, что чем более отличается ДНК двух индивидуумов, тем более они будут привлекательны друг для друга.

Проблема в том, что ученые так и не нашли свидетельств существования человеческих феромонов или какой-то явной связи между нашим генетическим кодом и романтическими пристрастиями. В 2015 году было проведен анализ всех исследований, касающихся человеческих феромонов, и он ничего не показал. Также никаких оснований не имеет идея о разных ДНК.

Pheramor не разглашает генетические данные, она лишь показывает процент «совместимости». Но другие компании вполне могут предлагать клиентам куда более детальный анализ: например, компания 23andMe уже предлагает анализ, входите ли вы группу риска того или иного заболевания.

Но все эти стартапы не учитывают, что генетическая информация по сути равна медицинской информации. И как невозможно интерпретировать анализ крови или спинномозговой жидкости без специальных знаний, как невозможно понять МРТ-снимок, просто посмотрев на него впервые в жизни, так тем более невозможно интерпретировать верно генетические данные. А теперь представьте, что вы получаете такую информацию без всякого контекста, да к тому же на приложении для знакомств. Вероятность того, что она будет неверно истолкована, крайне высока.

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