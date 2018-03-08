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07:32 (мск), источник: dostup1.ru

Электроснабжение Златоуста полностью восстановлено

Энергетики продолжают контролировать ситуацию, так как в Челябинской области сохраняется неблагоприятный прогноз погоды.

Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» ликвидировали последствия непогоды и восстановили электроснабжение Златоуста (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — сообщила начальник отдела по связям с общественностью филиала Марина Чернова.

Напомним, утром 7 марта 2018 года циклон, сопровождающийся порывистым ветром до 25 метров в секунду, стал причиной нарушения в работе оборудования электросетевого комплекса «Челябэнерго». В результате технологического нарушения в работе воздушной линии электропередачи 110 кВ «Златоуст — ЗМЗ» без света осталась часть города с населением около 29 тыс. человек.

В компании уточнили, что работы велись в экстремальных условиях — были осложнены серьезной ветровой нагрузкой, поэтому филиал ОАО «МРСК Урала» нарастил группировку сил. От четырех дизель-генераторов были запитаны социально-значимые объекты.

Мониторинг оперативной обстановки и координацию хода восстановительных работ осуществлял оперативный штаб, который активно взаимодействовал с подразделениями ГУ МЧС по Челябинской области.

Специалисты продолжают контролировать ситуацию с электроснабжением, так как в Челябинской и Свердловской областях сохраняется неблагоприятный прогноз погоды.

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