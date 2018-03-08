Яндекс объявил о закрытии своего фотохостинга

Об этом сообщается в блоге фотохостинга крупнейшей российской интернет-компании.

С 27 апреля компания начнет переносить контент пользователей в свой облачный сервис «Яндекс. Диск».

«Люди постепенно стали все реже пользоваться сервисом. За последние полгода на “Фотки” заходили только 5% тех, у кого есть аккаунт. На “Диск” сейчас загружают в сто раз больше снимков, чем на “Фотки”. Поэтому мы решили перенести в облако весь фотоархив», — пояснили в «Яндексе».

Отмечается, что ссылки на снимки, размещенные на «Яндекс. Фотках», будут работать по-прежнему. Все также настройки также сохранятся — например, если альбом был приватным, он останется таковым и на «Яндекс. Диске».

Пользователи могут переместить свои снимки на «Диск» уже сейчас, не дожидаясь 27 апреля — для этого нужно нажать кнопку «Переехать на «Яндекс. Диск».

Компания бесплатно выдаст пользователям столько же места в облаке, сколько было занято на «Фотках», они смогут переложить туда свои снимки из специальной папки или использовать это место для чего-то еще.