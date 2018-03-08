Here's @McDonalds leading the charge for #IWD2018. The chain flipped its golden arches at a restaurant in CA. You'll see this temporary logo in 100 stores across the US and all its digital channels tomorrow. pic.twitter.com/qVbPqeAi67— Campaign US (@CampaignLiveUS) 7 марта 2018 г.
McDonald’s впервые в истории изменил логотип в честь 8 Марта
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s впервые в истории изменила логотип в честь Международного женского дня. Компания перевернула букву «M», чтобы получилась «W» (women, женщины). Об этом сообщает CNN.
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