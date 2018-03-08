McDonald’s впервые в истории изменил логотип в честь 8 Марта

В среду, 7 марта, логотип перевернули только в одном ресторане в Калифорнии. В четверг «W» вместо «M» появится на сайте сети и в мобильных приложениях. Кроме того, еще в ста заведениях персонал будет носить головные уборы и униформу с перевернутым логотипом.