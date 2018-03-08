В России зимняя температура может подняться на пять градусов
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Температура в зимний период на территории всей России к середине ХХI века может повыситься на пять градусов
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Температура в зимний период на территории всей России к середине ХХI века может повыситься на пять градусов
В последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.
В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5−2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.
«Наибольшее потепление коснется зимы: в период до 2020 года на большей части европейской территории России и западной Сибири повышение температуры составит 1−2 градуса, а в середине XXI века повышение на 2−5 градусов прогнозируется на всей территории страны», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
При этом потепление будет существенно зависеть от времени года и региона. Особенно это коснется Сибири и субарктических регионов.
«Повышение летних температур будет менее выраженным и составит 1−3 градуса к середине столетия», — отмечается в документе.
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