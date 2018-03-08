В России зимняя температура может подняться на пять градусов

Источник: РИА Новости

В последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5−2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.

«Наибольшее потепление коснется зимы: в период до 2020 года на большей части европейской территории России и западной Сибири повышение температуры составит 1−2 градуса, а в середине XXI века повышение на 2−5 градусов прогнозируется на всей территории страны», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В нем отмечается, что в ХХI веке основная часть территории России будет находиться в области более значительного потепления по сравнению с глобальными показателями.

При этом потепление будет существенно зависеть от времени года и региона. Особенно это коснется Сибири и субарктических регионов.