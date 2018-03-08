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07:21 (мск), источник: Sputnik.by

Центр Минска перекроют в четверг из-за женского забега

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Движение всех видов транспорта в центре Минска в четверг будет ограничено с восьми утра до трех часов дня из-за проведения забега в честь Международного женского дня, сообщили Sputnik в УГАИ Минска.

Источник: Sputnik.by

Женский забег в честь празднования 8 Марта второй год подряд проводит Белорусская федерация легкой атлетики: в нем могут принять участие все желающие девушки, которым необходимо было зарегистрироваться на сайте федерации.

Из-за проведения забега в первую половину дня в четверг движение всех видов транспорта в Минске будет перекрыто.

Схема изменения движения общественного транспорта на время проведения «Женского забега»: Минск, 8 марта 2018 года, 08:00−11:30 и 13:00−15:00.

Как уточнили в ГАИ, с 8:00 до 15:00 будет ограничено движение по проспекту Независимости от улиц Бобруйской и Московской до улицы Свердлова, а с 11:30 до 13:00 — по проспекту Независимости на участке от Свердлова до Козлова. Схема изменения движения общественного транспорта на время проведения «Женского забега»: Минск, 8 марта 2018 года, 11\:30−13\:00.

В Госавтоинспекции призвали всех учитывать данные обстоятельства при планировании дороги.

Коснутся ограничения движения и общественного транспорта: все автобусные маршруты будут объезжать зону проведения легкоатлетических соревнований. Об изменениях в движении троллейбусов или трамваев на время женского забега не сообщается.

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