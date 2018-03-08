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08:15 (мск), источник: Kazinform

Женщина-крановщик: Я закладывала фундамент Акорды и строю тепловозы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Светлана Садыкова уже 30 лет работает машинистом крана, последние пять лет — участвует в сборке тепловозов на заводе в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как признается Светлана, кем стать она особо не выбирала, потому что профессия крановщика — это семейное дело.

«У нас все крановщики, здесь у меня работает сестра Райхан, муж у меня тоже крановщик, у нас семейный подряд крановщиков. Училась я в экибастузском профессионально-техническом училище, и вот 30 лет я уже работаю крановщиком», — рассказала она Казинформу.

Первые 8 лет карьеры она проработала на башенном кране, а потом — в основном на мостовом кране. Работала на угольном разрезе «Богатырь комир», потом приехала в Астану, работала на стройке.

Строила Акорду. Всего на строительство Акорды ушло лет 5, я была там только первый год, участвовала в закладке фундамента. Вообще я участвовала в строительстве многих зданий здесь, например, Дворец независимости, Конгресс-холл. Я приехала сюда строить Астану и попала на этот завод.
Светлана Садыкова

На столичном заводе по сборке локомотивов Светлана работает машинистом мостового крана. Она собирает кабины, которые далее отправляются на покраску и на сборочный цех.

«День начинается с того, что мы проверяем краны, заполняем журналы, а потом уже выполняем фронт работы. Рабочий график с 9 до 9 вечера по два дня, два дня отдыхаем», — поделилась она.

По ее словам, работать в мужском коллективе не сложно, и так как женщин всего на заводе 21, то к ним проявляют особое уважение.
Кстати, мужчины окружают Светлану не только на работе, у нее двое детей — и оба мальчика. На праздник 8 Марта они обычно делают сюрпризы, готовят, делают уборку дома.

На вопрос, как вы успеваете совмещать работу и семью, она, не задумываясь, ответила: «Как? Как все женщины, доля у нас такая».

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