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07:22 (мск), источник: Kazinform

Из каких стран везут тюльпаны и розы в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С января в Астану через таможенное декларирование прошло 14,8 тонн цветов и цветочной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный Департамент государственных доходов.

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Как сообщили в ДГД Астаны в ответе на официальный запрос агентства, общая заявленная таможенная стоимость составила 51 миллион 611 тысяч тенге. Из 14,8 тонн более 8 тонн — тюльпаны, 1,7 тонн — розы. Также среди них есть герберы, гипсофилы, аспарагусы и другие. Вся продукция поступила в столицу из Нидерландов, Израиля, и Эквадора.

Все цветы и цветочная продукция завезены тремя компаниями «Метро Кэш энд Керии», «Каз-Флор Астана» и «3D Flowers KZ».

В Департаменте госдоходов Астаны отметили, что информация подготовлена согласно электронной базы данных.

Ранее Казинформ рассказывал о модных тенденциях в цветочной индустрии и правильном выборе букета.

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