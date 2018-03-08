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08:26 (мск), источник: СуперОмск

Лучшие зверовумен Омской области

В Международный женский день «СуперОмск» решил поведать о представительницах прекрасной половины Большереченского зоопарка. Хоть они звериные женщины, но у каждой есть свой характер, причем не всегда легкий для их супругов.

Аза

Амурская тигрица Аза — одна из самых величественных обитательниц Большереченского зоопарка. Мощная 7-летняя тигрица весьма своенравна и хитра: настроение у нее может измениться за секунду. Только что она охотно позировала для фотографии, проявляла ласку, а в следующий миг избрала тебя объектом для охоты и летит в эффектном прыжке прямо на тебя. Как рассказывают в зоопарке, хищница не дает себя в обиду и может за себя постоять. Однако как бы длинны и остры не были когти и клыки, сердце у Азы нежное. Со своим супругом Графом она из суровой и величественной тигрицы превращается в кроткую и любящую женушку.

«С Графом они хорошо очень ладят, даже когда в соседних вольерах находятся. А когда их соединяют, они сразу бегут друг к другу, обнюхиваются, здороваются», — рассказывает заведующая информационно-методическим отделом зоопарка Наталья Болотова.

Впрочем, в тигрином королевстве не все бывает ладно, но Аза, как истинная женщина, после нескольких лет брака пытается преодолеть кризис в отношениях и вновь разжечь былой интерес у своего тигра. Так, более месяца назад Граф не проявлял особой заинтересованности к любовным играм, но Аза не сдавалась и всячески соблазняла супруга. Точный результат станет известен через три месяца, но зоотехники заверили, что Аза расшевелила Графа и «все получилось».

Тигрица дважды становилась матерью, но в первый раз то ли испугалась собственных малышей, то ли не чувствовала себя мамой, и от тигрят отказалась — их выкармливала собака. Произведя на свет второе потомство, Аза сразу же стала образцовой мамой.

Мира

Самка дальневосточного леопарда Мира приехала в Омскую область совсем крошкой, и из игривого котенка выросла в норовистую даму, сейчас ей около 6 лет. Пусть изящная и грациозная внешность хищницы не вводят в заблуждение, на самом деле за привлекательной оболочкой скрывается твердый характер. Мира — самая настоящая недотрога, к ней не так-то просто найти подход.

«К ней вообще близко не подойдешь — она сразу рычит, на нас, на посетителей, характер свой показывает», — поделилась Наталья Болотова.

Растопить сердце ледяной красавицы удалось брутальному супругу — черному леопарду Викингу. Мира благосклонна лишь к нему, и еще к мясу — покушать она любит. Между суровыми на вид супругами существуют довольно трогательные отношения, причем именно супруга больше вкладывает в их отношения, стараясь придать им романтики. Потомства у супругов пока не получается, хотя леопарды не раз жили в одном вольере и оставались наедине.

Впрочем, у недотроги Миры отметили любовь к подаркам. Хищнице расширили вольер, а наверху пристроили длинные бревна. Мире пришлось по душе новое жилище, и она, как настоящая женщина, сразу почувствовала себя в нем хозяйкой. Теперь она часами может дефилировать по бревнам либо же просто дремать, улегшись в изящной позе.

Луша

Макака лапундер Луша — хоть и обезьяна, но все-таки женщина со своими ценностями и взглядами на жизнь. Как правило, у обезьян роль лидера на себя берут самцы, а жены беспрекословно им подчиняются, так сложилось в других обезьяньих семьях Большереченского зоопарка. Но Луша пошла против системы и сломала ее: своего супруга Степана она загнала под пяту и прочно там держит. Как рассказывают в зоопарке, обезьянка руководит своим супругом, а ее слово в семье — решающее. Сам же муж младше ее и покорно подчиняется авторитетной жене.

«Когда какое-то угощение приносишь, он даже не подходит, понимает, что нельзя, что Луша будет недовольна. Она и полные щеки угощения наберет, и полные лапы, Степан смотрит, что угощение именно ему дают, а Луша уже не следит за ним, но все равно не берет, вот как она его построила», — поделились с «СуперОмском» в зоопарке.

Степан с Лушей живут вместе не так долго, однако самец твердо усвоил — в их семье царит матриархат, а сопротивляться бессмысленно. Впрочем, как отмечают, Степан весьма доволен жизнью и властной супругой — макакам вместе комфортно. Детенышей пока нет, но у сотрудников зоопарка большие планы на парочку: они оба молоды и здоровы.

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