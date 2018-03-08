Одинокие астанчанки ходят на быстрые, слепые свидания на 8 Марта

Источник: Nur.kz

Для одиноких астанчан в эти праздничные дни проводят закрытые платные вечеринки — чтобы стать ее гостем, нужно забронировать себе место и заплатить 4000 тенге. Свидания проходят вслепую — никто не знает, с кем ему придется проводить время.

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«Быстрые свидания — это знакомства за 5−7 минут. Вы увидите максимум лиц и составите целый список симпатий. Наш консультант обсудит с вами все ваши пожелания, возраст знакомств и подберет удобный для вас вечер», — сообщает компания-сваха.

Таким образом составляют список участников вечера. 20 человек собираются в каком-то кафе или ресторане — 10 парней и 10 девушек. Кроме них в заведении — никого.

Каждому человеку присваивается номер. Вечеринка начинается. Девушки сидят за столиками по одной, парни делают «переход» от стола к столу каждые 5−7 минут — ровно столько длится «экспресс свидание», за которое нужно успеть сделать выводы о человеке.

В конце вечера парни и девушки заполняют карту симпатий и отмечают понравившихся кандидатов. Если симпатии совпадают — им дают контакты друг друга, а далее молодые люди идут на свидание уже самостоятельно.