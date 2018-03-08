Одинокие астанчанки ходят на быстрые, слепые свидания на 8 Марта
Пока замужние или встречающиеся астанчанки отмечают 8 Марта со своими половинами, одинокие девушки столицы активно ищут любовь — они ходят на слепые свидания, меняя партнера каждые 7 минут, пишет NUR.KZ.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.