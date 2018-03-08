Долой коррупцию: за гаишниками и сотрудниками ППС будут следить камеры

Источник: Sputnik

Об этом агентству заявил заместитель начальника главного управления безопасности дорожного движения МВД республики, полковник Эрали Бозоров.

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«Это будет только первая партия, поставленная в рамках проекта по оснащению всех сотрудников дорожно-патрульных и патрульно-постовых служб органов внутренних дел видеокамерами. Сейчас мы работаем над этим, изучаем зарубежный опыт и выбираем поставщика. Вопрос нелегкий и требует тщательной проработки», — сказал представитель ГУБДД МВД Узбекистана.

При этом он не смог озвучить точного количества закупаемого оборудования, сославшись на то, что пока нет таких данных.

Мобильные камеры будут фиксировать ход выполнения сотрудниками милиции своих служебных обязанностей, особенно общение с гражданами. Эта система послужит предупреждению случаев взяточничества и злоупотребления должностными обязанностями в рядах узбекской милиции.

Ранее замначальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев приводил данные по закупке таких камер для столичной милиции в объеме свыше двух тысяч комплектов. Его ведомство рассматривало несколько вариантов по выбору поставщика. Это производители из Китая, Южной Кореи и отечественные компании.

Впервые идею об оснащении всех сотрудников дорожно-патрульных и патрульно-постовых служб милиции видеокамерами озвучил Шавкат Мирзиёев, выступая в конце прошлого года перед парламентариями.