Челябинск снова окутает смог
Режим «черного неба» объявлен на
Режим «черного неба» объявлен на
На Южном Урале слабеет сила ветра. В связи с этим синоптики объявили режим НМУ на ближайшие дни, сообщает Челябинский Гидрометцентр.
— Уже в пятницу, 9 марта, в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ, — говорят в Гидрометцентре. — По нашим прогнозам, НМУ будут длиться, как минимум, до конца воскресенья, 11 марта.
От дельные предприятия области уже получили предупреждение о НМУ первой степени и должны сократить свои выбросы в атмосферу. Если к началу следующей недели ветер не наберет силу, режим НМУ могут продлить.
Также в нынешние выходные по области сохранится морозная погода. Днем до −10…−13 градусов, ночью до −25…−27. Зато следующая неделя сулит потепление. Например, в среду, 14 марта, синоптики обещают -14 градусов ночью и -2 днем.
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