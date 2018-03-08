Челябинск снова окутает смог

Источник: Комсомольская правда

На Южном Урале слабеет сила ветра. В связи с этим синоптики объявили режим НМУ на ближайшие дни, сообщает Челябинский Гидрометцентр.

— Уже в пятницу, 9 марта, в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ, — говорят в Гидрометцентре. — По нашим прогнозам, НМУ будут длиться, как минимум, до конца воскресенья, 11 марта.

От дельные предприятия области уже получили предупреждение о НМУ первой степени и должны сократить свои выбросы в атмосферу. Если к началу следующей недели ветер не наберет силу, режим НМУ могут продлить.