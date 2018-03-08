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07:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинск снова окутает смог

Режим «черного неба» объявлен на 9—11 марта.

Источник: Комсомольская правда

На Южном Урале слабеет сила ветра. В связи с этим синоптики объявили режим НМУ на ближайшие дни, сообщает Челябинский Гидрометцентр.

— Уже в пятницу, 9 марта, в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ, — говорят в Гидрометцентре. — По нашим прогнозам, НМУ будут длиться, как минимум, до конца воскресенья, 11 марта.

От дельные предприятия области уже получили предупреждение о НМУ первой степени и должны сократить свои выбросы в атмосферу. Если к началу следующей недели ветер не наберет силу, режим НМУ могут продлить.

Также в нынешние выходные по области сохранится морозная погода. Днем до −10…−13 градусов, ночью до −25…−27. Зато следующая неделя сулит потепление. Например, в среду, 14 марта, синоптики обещают -14 градусов ночью и -2 днем.

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