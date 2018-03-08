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17:52 (мск), источник: Янтарный край

Цены на бензин в Калининграде бьют рекорды

В Калининграде на 5 марта 2018 года средняя цена литра бензина составила 42 рубля и 38 копеек, что на 2 рубля и 6 копеек выше, нежели в среднем по СЗФО.

Источник: Reuters

Так, литр бензина марки АИ-92 продавался на АЗС города по цене в 40 рублей и 28 копеек, марки АИ-95 — по цене в 42 рубля и 44 копейки, АИ-98 — 48 рублей и 87 копеек, а литр дизтоплива обходился автомобилистам в 41 рубль и 93 копейки.

По данным Росстата, на наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 36,70 до 39,45 рубля за литр, марки АИ-95 — от 39,90 до 43,75 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 37,10 до 38,69 рубля, марки АИ-95 — от 40,20 до 42,24 рубля за литр.

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