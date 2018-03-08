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16:52 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии продлят программу выплат 300 тысяч рублей за первенца

Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о возможном продлении программы выплат 300 тысяч рублей за первенца в 2019 году. Об этом он сказал на встрече, посвященной Международному женскому дню.

Источник: Reuters

По словам руководителя республики, уже более 1 тысячи семей стали участниками программы.

— Надеемся, что программа и в 2018 году будет успешно работать, и на 2019 год мы, может быть, её продлим. Там были определённые погрешности. Сейчас внесли изменения в эту программу. Например, люди проживают в Абзелиловском районе, а роды проходят в Магнитогорске. А у нас в программе написано, что мы платим эти 300 тысяч рублей только тем мам, которые родили ребенка на территории Республики Башкортостан. Мы понимаем, что в Магнитогорске, может быть, и роддом солиднее, чем наша Аскаровская районная больница. Поэтому такого рода поправки тоже внесли. Пусть рожают хоть в Москве, хоть в Санкт-Петербурге, хоть в Магнитогорске: если эти женщины прописаны у нас, то это наш ребёночек. Мы засчитываем его и выплачиваем эту сумму, если молодые родители стоят в очереди на жильё, — отметил Хамитов.

Программа начала действовать весной прошлого года, когда глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал соответствующий Указ. На господдержку в размере 300 тысяч рублей могут рассчитывать молодые семьи, а также матери-одиночки, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, где родился первый ребенок в 2017 году. Возраст супругов — до 35 лет.

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