В Башкирии продлят программу выплат 300 тысяч рублей за первенца

— Надеемся, что программа и в 2018 году будет успешно работать, и на 2019 год мы, может быть, её продлим. Там были определённые погрешности. Сейчас внесли изменения в эту программу. Например, люди проживают в Абзелиловском районе, а роды проходят в Магнитогорске. А у нас в программе написано, что мы платим эти 300 тысяч рублей только тем мам, которые родили ребенка на территории Республики Башкортостан. Мы понимаем, что в Магнитогорске, может быть, и роддом солиднее, чем наша Аскаровская районная больница. Поэтому такого рода поправки тоже внесли. Пусть рожают хоть в Москве, хоть в Санкт-Петербурге, хоть в Магнитогорске: если эти женщины прописаны у нас, то это наш ребёночек. Мы засчитываем его и выплачиваем эту сумму, если молодые родители стоят в очереди на жильё, — отметил Хамитов.