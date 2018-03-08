В Свердловской области появилась новая епархия РПЦ

С предложением о реформе на заседании выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Серовская епархия будет образована в административных границах городских округов Свердловской области: Верхотурского, Волчанского, Гаринского, Серовского, Сосьвинского, Североуральского, Ивдельского, Краснотурьинск, Карпинск, Нижнетуринского, Новолялинского, Пелым. Правящий архиерей Серовской епархии будет иметь титул «Серовский и Краснотурьинский». Глава Нижнетагильской епархии — титул «Нижнетагильский и Невьянский», сообщили ЕАН в пресс-службе Екатерибургской митрополии.
Решением Священного Синода епископом Серовским и Краснотурьинским избран игумен Алексий (Орлов), клирик Нижнетагильской епархии. О его месте наречения и хиротонии в епископа и возведении в сан архимандрита, будет издан соответствующий указ Патриарха.
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