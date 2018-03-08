Макияж и цветы в подарок: как в московских парках поздравят женщин

Источник: РИА Новости

Наведение красоты

В парке «Зарядье» для представительниц прекрасного пола в 13.00 устроят лекцию по истории макияжа, во время которой расскажут, с чего начиналась история главных законодателей красоты. После лекции профессиональный художник-гример раскроет секреты визажа, а затем посетительницам сделают макияж в соответствии с тенденциями весны 2018 года. Гостей «Зарядья» также ждут мастер-классы по созданию цветочных браслетов, ободков из цветов, и кроме того, посетительницам вручат тюльпаны.

Профессиональный макияж смогут сделать и посетительницам парка «Кузьминки», где заработает мобильная студия красоты. Также гости парка смогут научиться делать цветочные украшения и украшения из бисера своими руками.

В саду «Эрмитаж» 8 марта для дам устроят профессиональную фотосессию, а на главной аллее в парке Победы к празднику на один день создадут фотозону — двухметровую стену из пионов и роз, королевский трон и коня для принца. На детской площадке все желающие смогут научиться декорировать шляпы и фоторамки, также для посетителей парка выступят артисты уличного театра «Артмосфера».

В праздничный день усадьба «Царицыно» приглашает жителей города в свою оранжерею полюбоваться выставкой первоцветов. Профессиональные экскурсоводы расскажут посетителям о том, что символизирует каждый цветок, что общего между тюльпаном и попугаем и почему из-за маленького крокуса целых 14 недель шла «шафранная война».

Парк Горького устроит сразу несколько экскурсий для своих гостей. На одной прогулке ее участникам расскажут о том, как рыцари воспевали красоту своих прекрасных дам и какие подвиги ради них совершали. На другой экскурсии горожане смогут узнать о балах и женских дуэлях, а также развлечениях обитателей Нескучного сада. Помимо этого, для посетителей подготовили квест и праздничную программу на Стереокатке.

Бег с тюльпанами

Парк «Фили» приглашает мужчин на «Цветочный забег», во время которого представителям сильной половины человечества предстоит пробежать два километра с букетами тюльпанов в руках.

«Цель забега — подарить цветы каждой представительнице прекрасного пола, которая встретится на главной аллее парка. Завершится праздник концертом на главной сцене парка», — рассказали в Мосгорпарке.

В парке «Красная Пресня» 8 марта пройдет благотворительный «Нефромарафон-2018», цель которого — привлечь внимание к необходимости профилактики, своевременной диагностики и лечения болезней почек.

Весенний бал с атмосферой XIX века ждет гостей Перовского парка. Также здесь пройдут мастер-классы по созданию маскарадных масок, нарядов и основам бального танца.

Измайловский парк и Сиреневый сад приглашают москвичей на «Гусарскую балладу», во время которой гости перенесутся в эпоху балов и дуэлей под выступление кавер-группы.

Дискотеки на воздухе и цветы в подарок

На катке в саду имени Баумана с 17.00 до 21.00 пройдет творческий мастер-класс от художественной студии, а профессиональный диджей устроит настоящую дискотеку на льду. При этом для представительниц женского половины вход на каток 8 марта будет свободным.

В Бабушкинском парке для гостей выступит актер театра имени Моссовета, солист группы «Республика» Михаил Панферов, а развлекательную программу здесь завершит выступление участников всероссийского фестиваля «Песня года». С 14.00 до 15.00 всем женщинам будут дарить весенние букеты.

«Таганский парк тоже будет дарить цветы всем посетительницам. На сцене состоится концерт мужской кавер-группы: любимые хиты в современной инструментальной обработке, а еще в парке будет работать романтичный “Чудо-шар” для фотосессий», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.