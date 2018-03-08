В Уфе построят Центр поддержки хоккея за 2,2 млрд рублей

Инвестпроект, внесенный в перечень приоритетных, запускает компания «Сити Девелопмент». Объем вложений оценивается в 2,2 млрд рублей, появятся порядка 350 новых рабочих мест. Построить новый комплекс планируется за два года. Он будет включать в себя спортивную, развлекательную, торговую и парковую зоны, а также гостиницу. В составе спортивной зоны будут расположены плавательный бассейн на шесть дорожек, тренажерный и фитнесс-залы, четыре теннисных корта, хореографические залы для занятий танцами, пилатесом, йогой, две хоккейные арены.