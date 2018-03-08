В Уфе построят Центр поддержки хоккея за 2,2 млрд рублей
В Октябрьском районе Уфы планируется построить Центр поддержки хоккея и других массовых видов спорта, сообщили в
В Октябрьском районе Уфы планируется построить Центр поддержки хоккея и других массовых видов спорта, сообщили в
Инвестпроект, внесенный в перечень приоритетных, запускает компания «Сити Девелопмент». Объем вложений оценивается в 2,2 млрд рублей, появятся порядка 350 новых рабочих мест. Построить новый комплекс планируется за два года. Он будет включать в себя спортивную, развлекательную, торговую и парковую зоны, а также гостиницу. В составе спортивной зоны будут расположены плавательный бассейн на шесть дорожек, тренажерный и
«Инвестиционный проект ООО “Сити Девелопмент” направлен на развитие спорта, повышение качества жизни, удовлетворение потребностей современного поколения в ярком отдыхе, решение задач по обеспечению населения совокупностью различных услуг в области массового спорта», говорится в сообщении.
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