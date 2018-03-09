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00:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Студентка СПбГУ развесила по вузу плакаты с сексистскими цитатами преподавателей

«Заточенный на замужество мозг аспирантки не в силах понять пост-позитивизм».

Первокурсница магистратуры факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета развесила по вузу плакаты, на которых напечатаны сексистские, по ее мнению, цитаты преподавателей. Фотографии она разместила в социальных сетях.

Как отметила студентка, она хотела показать педагогам, как их слова звучат со стороны, а также призвать их оценивать учеников одинаково. Однако преподаватели отреагировали на инициативу негативно. Неоднозначно отнеслись к ней и студенты.

Первокурсница добавила, что не хочет порочить имя своего факультета, где преподают блестящие педагоги. Но она считает, что факультет международных отношений является примером сексизма в высшем образовании и политике.

На плакатах она напечатала такие фразы, как «Женщинам не место в политике», «Посмотрим, есть ли в вас что-то помимо красоты», «Хочу, чтобы ко мне на экзамен приходили только рыжеволосые красотки в коротких юбках», «Заточенный на замужество мозг аспирантки не в силах понять пост-позитивизм».

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