Студентка СПбГУ развесила по вузу плакаты с сексистскими цитатами преподавателей
«Заточенный на замужество мозг аспирантки не в силах понять пост-позитивизм».
«Заточенный на замужество мозг аспирантки не в силах понять пост-позитивизм».
Первокурсница магистратуры факультета международных отношений
Как отметила студентка, она хотела показать педагогам, как их слова звучат со стороны, а также призвать их оценивать учеников одинаково. Однако преподаватели отреагировали на инициативу негативно. Неоднозначно отнеслись к ней и студенты.
Первокурсница добавила, что не хочет порочить имя своего факультета, где преподают блестящие педагоги. Но она считает, что факультет международных отношений является примером сексизма в высшем образовании и политике.
На плакатах она напечатала такие фразы, как «Женщинам не место в политике», «Посмотрим, есть ли в вас
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