Все трассы Волгоградской области открыты для проезда

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Как сообщает региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства, в расчистке и обработке автодорог регионального значения задействовано 249 единиц техники, 147 из которых комбинированные дорожные машины. Также привлечены погрузчики, грейдеры и тракторы.

Напомним, вечером 7 марта из-за неблагоприятных погодных условий для проезда большегрузного и общественного транспорта были закрыты трасса Волгоград — Каменск-Шахтинский и автодорога Волгоград — Сальск.