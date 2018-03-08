Все трассы Волгоградской области открыты для проезда
В Волгоградской области обеспечен проезд по всем трассам региона, дорожники продолжают обработку автомагистралей.
В Волгоградской области обеспечен проезд по всем трассам региона, дорожники продолжают обработку автомагистралей.
Как сообщает региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства, в расчистке и обработке автодорог регионального значения задействовано 249 единиц техники, 147 из которых комбинированные дорожные машины. Также привлечены погрузчики, грейдеры и тракторы.
Напомним, вечером 7 марта
— В настоящее время проезд обеспечен по всем автотрассам региона. На отдельных участках сохраняются неблагоприятные погодные условия, в связи с чем дорожники просят водителей быть предельно внимательными и осторожными, — отметили в профильном комитете.
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