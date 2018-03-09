Публично снявшую хиджаб женщину в Иране приговорили к двум годам тюрьмы

Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на прокурора Аббас Джафари Долатабади.

Гражданку исламской республики задержали в конце декабря. По словам прокурора, женщина пыталась призвать население к борьбе с коррупцией, публично снимая хиджабы.

В феврале сотрудники полиции задержали 29 женщин, которые присоединились к кампании против хиджабов «Белые среды», запущенную активисткой Масих Алинежад. Она призвала женщин носить по средам хиджабы белого цвета или вовсе отказаться от этих предметов одежды.

По нормам иранского права за демонстрацию волос в общественном месте женщинам грозит до двух месяцев лишения свободы и штраф в $25.