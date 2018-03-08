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18:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Сотрудники ГИБДД поздравили автоледи с 8 марта в Иркутске

Полицейские дарили женщинам тюльпаны.

Источник: ГУ МВД по Иркутской области

Приятным сюрпризом обернулась для многих женщин Иркутска встреча на дорогах с сотрудниками ГИБДД. Полицейские дарили автоледи накануне 8 марта весенние цветы.

— Поздравлять женщин-водителей с праздником в подобном формате стало для инспекторов дорожно-патрульной службы доброй традицией, которой они не изменяют более десяти лет, — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, за рулем которых находились представительницы слабого пола. Полицейские поздравляли девушек с праздником, напоминали им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и для поддержания праздничной атмосферы дарили свежие тюльпаны.

Девушки уезжали по делам не только с подарком, но еще и с отличным настроением.

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