Сотрудники ГИБДД поздравили автоледи с 8 марта в Иркутске

— Поздравлять женщин-водителей с праздником в подобном формате стало для инспекторов дорожно-патрульной службы доброй традицией, которой они не изменяют более десяти лет, — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, за рулем которых находились представительницы слабого пола. Полицейские поздравляли девушек с праздником, напоминали им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и для поддержания праздничной атмосферы дарили свежие тюльпаны.