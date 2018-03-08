Сотрудники ГИБДД поздравили автоледи с 8 марта в Иркутске
Полицейские дарили женщинам тюльпаны.
Полицейские дарили женщинам тюльпаны.
Приятным сюрпризом обернулась для многих женщин Иркутска встреча на дорогах с сотрудниками ГИБДД. Полицейские дарили автоледи накануне 8 марта весенние цветы.
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Девушки уезжали по делам не только с подарком, но еще и с отличным настроением.
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