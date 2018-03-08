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17:06 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе приостановили работу асфальтобетонной установки, которая отравляла воздух опасными веществами

В министерство природопользования и экологии республики обратились жители уфимского микрорайона Нижегородка. Местные жители пожаловались на асфальтобетонную установку, которая отравляла воздух.

После внеплановой проверки выяснилось, что установка не имеет герметичную крышу, что являлось причиной выброса в атмосферу веществ 1 и 3 класса опасности.

«Результаты химического анализа проб показали, что в атмосферный воздух выделяются такие загрязняющие вещества как бензапирен, диоксид серы, углерод в виде сажи, взвешенные вещества в виде пыли. К тому же, организация осуществляет деятельность без соответствующих разрешающих документов», — сообщили в пресс-службе министерства природопользования и экологии Башкирии.

В итоге после составление протокола об административном правонарушении Ленинский районный суд Уфы приостановил работу асфальтобетонной установки на 60 суток и потребовал устранить нарушения.

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