В Уфе приостановили работу асфальтобетонной установки, которая отравляла воздух опасными веществами

После внеплановой проверки выяснилось, что установка не имеет герметичную крышу, что являлось причиной выброса в атмосферу веществ 1 и 3 класса опасности.

«Результаты химического анализа проб показали, что в атмосферный воздух выделяются такие загрязняющие вещества как бензапирен, диоксид серы, углерод в виде сажи, взвешенные вещества в виде пыли. К тому же, организация осуществляет деятельность без соответствующих разрешающих документов», — сообщили в пресс-службе министерства природопользования и экологии Башкирии.