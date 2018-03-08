Детсад на 190 мест хотят построить в ростовском жилом районе «Платовский»

Детсад на 190 мест намерены построить в ростовском жилом районе «Платовский». Согласно информации из официальных источников, в настоящее время принято решение начать проектирование детского сада. Планируется, что площадь трехэтажного здания дошкольного учреждения составит около 3111 кв. метров.

В детсаду будет восемь групп, в том числе одна ясельная для детей в возрасте 2−3 года. Каждая группа должна иметь собственные раздевалку, спальню, буфетную и туалетную комнаты. Кроме того, в детсаду оборудуют медицинский и пищевой блок.