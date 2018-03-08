Детсад на 190 мест хотят построить в ростовском жилом районе «Платовский»
Предполагается, что срок эксплуатации здания дошкольного учреждения составит не менее 50 лет.
Предполагается, что срок эксплуатации здания дошкольного учреждения составит не менее 50 лет.
Детсад на 190 мест намерены построить в ростовском жилом районе «Платовский». Согласно информации из официальных источников, в настоящее время принято решение начать проектирование детского сада. Планируется, что площадь трехэтажного здания дошкольного учреждения составит около 3111 кв. метров.
В детсаду будет восемь групп, в том числе одна ясельная для детей в возрасте 2−3 года. Каждая группа должна иметь собственные раздевалку, спальню, буфетную и туалетную комнаты. Кроме того, в детсаду оборудуют медицинский и пищевой блок.
Предполагается, что срок эксплуатации здания дошкольного учреждения составит не менее 50 лет.
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