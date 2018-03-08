В Волгограде после реконструкции открылся роддом больницы № 7
Последний раз капремонт в здании делался в 70-х годах прошлого века.
Последний раз капремонт в здании делался в 70-х годах прошлого века.
8 марта возобновил свою работу родильный дом больницы № 7.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Новый родильный дом не только обеспечен самыми комфортными условиями для пребывания рожениц и деток, но и готов к оказанию оперативной медицинской помощи новорожденным с хирургическими патологиями.
Сейчас родильный дом «Клинической больницы скорой медицинской помощи № 7» состоит из семи отделений и является базой кафедры акушерства и гинекологии Волгоградского государственного медицинского университета.
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