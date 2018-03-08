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16:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде после реконструкции открылся роддом больницы № 7

Последний раз капремонт в здании делался в 70-х годах прошлого века.

Источник: Reuters

8 марта возобновил свою работу родильный дом больницы № 7.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградской областной думы, первых пациенток роддом больницы № 7 принял в 1939 году, а капремонт не проводился с 1970. В трехэтажном здании медучреждения подрядчик обновил фасад, отреонтировал, крышу, подвал, системы отопления и вентиляции, заменил окна и инженерные коммуникации. Родильный стационар на 80 мест оснащен новейшим медицинским оборудованием.

Новый родильный дом не только обеспечен самыми комфортными условиями для пребывания рожениц и деток, но и готов к оказанию оперативной медицинской помощи новорожденным с хирургическими патологиями.

Сейчас родильный дом «Клинической больницы скорой медицинской помощи № 7» состоит из семи отделений и является базой кафедры акушерства и гинекологии Волгоградского государственного медицинского университета.

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