В Волгограде после реконструкции открылся роддом больницы № 7

Источник: Reuters

8 марта возобновил свою работу родильный дом больницы № 7.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградской областной думы, первых пациенток роддом больницы № 7 принял в 1939 году, а капремонт не проводился с 1970. В трехэтажном здании медучреждения подрядчик обновил фасад, отреонтировал, крышу, подвал, системы отопления и вентиляции, заменил окна и инженерные коммуникации. Родильный стационар на 80 мест оснащен новейшим медицинским оборудованием.

Новый родильный дом не только обеспечен самыми комфортными условиями для пребывания рожениц и деток, но и готов к оказанию оперативной медицинской помощи новорожденным с хирургическими патологиями.