Самую большую открытку к 8 Марта сделали в Нижнем Новгороде
Флешмоб на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде вошел в «Книгу рекордов России».
Флешмоб на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде вошел в «Книгу рекордов России».
Только в Нижнем Новгороде есть уникальная Чкаловская лестница, которая по форме напоминает цифру «8». Местную достопримечательность использовали находчивые мужчины, которые 8 марта решили поздравить с праздником не только своих любимых, но и всю прекрасную половину России с Международным женским днем. Сегодня, 8 марта, 728 мужчин выстроились по обе стороны от Чкаловской лестницы в форме восьмерке, создав живые буквы «С», «М», «А», «Р», «Т», «А». Таким образом нижегородцы сложили поздравление «С 8 марта».
Другая группа мужчин держала над головами фиолетовые и белые листочки, из которых получилась надпись «Вам любимые».
В небе над Чкаловской лестницей взмыл квадрокоптер, который запечатлел огромную «Мужскую открытку». Акция проходит второй год подряд, но лишь в этом году нижегородскую «открытку» занесли в «Книгу рекордов России».
— Это самая большая надпись «С 8 марта», составленная из наибольшего числа мужчин, — отметил эксперт «Книги рекордов России».
Примечательно, что в флешмобе приняли участие не только рядовые нижегородцы, но и чиновники. В том числе врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. Они также держали в руках листочки, которые позволили сложить огромную открытку.
— Это замечательно, что мы, нижегородские мужчины, можем признаться в любви женщинам таким нестандартным способом, — отметил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. — И наше искреннее поздравление могут увидеть не только в Нижнем Новгороде, но и во всей России.
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