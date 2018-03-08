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18:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Весна придет в Петербург в воскресенье

К концу недели в Северной столице потеплеет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 33% 757 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: Комсомольская правда

Воздух в городе прогреется до 0…-2 градусов днем 11 марта. Об этом говорится на сайте «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Кроме того, по прогнозам синоптиков, днем в четверг и в пятницу столбик термометра не будет опускаться ниже -4 градусов.

Тем временем главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал на своей странице в Facebook снегопад в пятницу. Однако специалист отметил, что весна «придет даже раньше, чем ожидали».

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