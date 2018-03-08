Весна придет в Петербург в воскресенье

Воздух в городе прогреется до 0…-2 градусов днем 11 марта. Об этом говорится на сайте «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Кроме того, по прогнозам синоптиков, днем в четверг и в пятницу столбик термометра не будет опускаться ниже -4 градусов.