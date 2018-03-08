Москвичек с 8 Марта поздравили дроны и роботы

Также цветы москвичкам на улицах города дарили дроны. Кроме того, для московских памятников создали дополненную реальность, в которой поэты и исторические деятели «читали» горожанкам стихи.

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С помощью 3D-мэппинга башни Кремля превратили в цветы. Помимо этого, на стене рядом со Спасской башней создали интерактивную открытку с картой России и подписью: «Вам, любимые!».

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