Витебчанка трижды проехала мимо ГАИ, чтобы получить колготки в подарок
Цветы
Цветы
«Мы проводим подобные акции ежегодно, и будем проводить их дальше, поскольку
В этом году Госавтоинспекция дарила женщинам не только цветы, но и колготки белорусского производства. Для многих дам это было приятным сюрпризом: они не ожидали, что остановивший их для проверки документов сотрудник ГАИ может не только поздравить с праздником, но и вручить подарок.
«Очень приятно, что нас останавливают не для того чтобы оштрафовать, а чтобы поздравить», — поделилась своими эмоциями Наталья.
Пока корреспондент Sputnik фотографировал довольных девушек и поздравлявших их милиционеров, к нему подошла женщина и поинтересовалась, почему ГАИ не остановила и ее.
«Я специально три раза мимо проехала, но на меня никто не обратил внимания, пришлось остановиться и самой подойти», — воскликнула водитель и пошла к сотрудникам за причитающимся ей подарком.
Инспекторы радостно поздравили женщину, подарили ей колготки и розу и пожелали счастливой дороги.
Прохладным днем в начале весны, когда снег еще даже не собирался таять, центральная улица Витебска озарилась чудесными женскими улыбками, которые вызвали теплые поздравления мужчин в милицейской форме.
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