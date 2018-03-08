Витебчанка трижды проехала мимо ГАИ, чтобы получить колготки в подарок

Источник: Sputnik.by

«Мы проводим подобные акции ежегодно, и будем проводить их дальше, поскольку женщин-водителей становится все больше. Они внимательнее и аккуратнее ведут себя за рулем, что видно из общей оценки ситуации на дорогах, и поэтому в любом случае заслуживают цветы», — поделился со Sputnik ВрИО заместителя начальника управления ГАИ УВД Витебского облисполкома подполковник милиции Иван Иванов.

В этом году Госавтоинспекция дарила женщинам не только цветы, но и колготки белорусского производства. Для многих дам это было приятным сюрпризом: они не ожидали, что остановивший их для проверки документов сотрудник ГАИ может не только поздравить с праздником, но и вручить подарок.

«Очень приятно, что нас останавливают не для того чтобы оштрафовать, а чтобы поздравить», — поделилась своими эмоциями Наталья.

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Пока корреспондент Sputnik фотографировал довольных девушек и поздравлявших их милиционеров, к нему подошла женщина и поинтересовалась, почему ГАИ не остановила и ее.

«Я специально три раза мимо проехала, но на меня никто не обратил внимания, пришлось остановиться и самой подойти», — воскликнула водитель и пошла к сотрудникам за причитающимся ей подарком.

Инспекторы радостно поздравили женщину, подарили ей колготки и розу и пожелали счастливой дороги.