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18:55 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге умер режиссер Павел Подервянский

Основатель и руководитель Театра драматических импровизаций, его главный режиссер Павел Подервянский скончался 8 марта на 87-м году жизни.

Источник: Reuters

Как сообщили в театре, Подервянский не дожил до 87-летия всего несколько недель. Он проработал режиссером в различных театрах Ленинграда и Петербурга 62 года, поставил около 250 спектаклей. Среди площадок, на которых работал Подервянский, — Малый драматический театр, Театр им. Ленсовета, Театр драматических импровизаций. Он также ставил спектакли на сценах Кемерово, Барнаула, Красноярска, Челябинска и других городов. С 1978-го он развивал идеи «театра проживания», в котором актеры действуют на сцене спонтанно — так и возник Театр драматических импровизаций.

Подервянский до последнего продолжал работать — в сезоне 2017−18 годов он поставил спектакли «Шаги командора» по пьесе С. Алешина и «Ромашка без лепестков» по пьесе И. Гофф.

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