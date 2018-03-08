Ученые заглянули вглубь Юпитера

Как отмечает The Verge, новые данные свидетельствуют, что Юпитер — еще более сложная планета, чем считалось ранее.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hF0UjhPSS3A?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К примеру, сильные вихри, зафиксированные в его атмосфере, как оказалось, проникают внутрь планеты и вызывают изменения в гравитационном поле. Исследователи выяснили, что оно асимметрично по направлению с севера на юг.

При этом газовое ядро Юпитера вращается, согласно информации о гравитации, как твердое тело.

Кроме того, Juno передал снимки поверхности планеты, сделанные в инфракрасном диапазоне. Оказалось, что циклоны в атмосфере Юпитера на его полюсах складываются в причудливые узоры. Почему так происходит, ученые пока не выяснили.