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8 марта, источник: Lenta.Ru

Ученые заглянули вглубь Юпитера

Аппарат Juno передал НАСА данные о процессах, которые происходят в недрах Юпитера на глубине три тысячи километров. Журнал Nature опубликовал четыре статьи, посвященные внутреннему строению планеты.

Как отмечает The Verge, новые данные свидетельствуют, что Юпитер — еще более сложная планета, чем считалось ранее.

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К примеру, сильные вихри, зафиксированные в его атмосфере, как оказалось, проникают внутрь планеты и вызывают изменения в гравитационном поле. Исследователи выяснили, что оно асимметрично по направлению с севера на юг.

При этом газовое ядро Юпитера вращается, согласно информации о гравитации, как твердое тело.

Кроме того, Juno передал снимки поверхности планеты, сделанные в инфракрасном диапазоне. Оказалось, что циклоны в атмосфере Юпитера на его полюсах складываются в причудливые узоры. Почему так происходит, ученые пока не выяснили.

Juno («Юнона») запустили в 2011 году, на орбиту Юпитера станция вышла в 2016-м. Аппарат будет работать до середины 2018 года, затем его спустят в атмосферу планеты, где он сгорит.

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