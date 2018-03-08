Сюрприз ждал в России жену и дочек священника из Молдовы

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Супругу протоиерея Димитрия Бургувана и его восемь дочерей поздравил с Международным женским днем губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Накануне 8 Марта Орлов пришел в гости к этой многодетной семье, четыре года назад переехавшей в Россию из Молдовы.

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Супругу протоиерея Димитрия Бургувана и его восемь дочерей поздравил с Международным женским днем губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Хозяева встретили главу региона с хлебом и солью, пригласили за стол и исполнили для него несколько песен.

Игорь Орлов подарил девочкам настольные игры и приглашения на концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

«В таких прекрасных семьях особенно заметна роль женщины — хранительницы домашнего очага, милой, доброй, заботливой спутницы, примера для дочерей. Отрадно, что таких семей в Архангельской области с каждым годом становится все больше», — отметил Орлов.

Семья отца Димитрия живет в квартире, предоставленной по приезду на новое место местной православной епархией.

А при поддержке правительства Архангельской области Бургуваны приобрели семиместный автомобиль. Кроме того, сертификат на улучшение жилищных условий в размере двух миллионов рублей позволил семейству обзавестись домом в Холмогорском районе.