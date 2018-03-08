Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ай да Климкин!»: Пушкова удивила реакция Киева на просьбу Собчак
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Детям должников по алиментам дадут пенсию по потере кормильца
Реакция Путина на слова о том, что он главный мировой злодей
Похудевшая Мэрайя Кэри стала героиней роскошной фотосессии
Тайна идеального подарка на 8 мартаОстался всего один день, после работы нужно ехать за покупками! Но без паники
Дмитрий Маликов об избиении жены: Ну, бывает
Путин: США нагло обманули Россию в 2014
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Шипулин: Кузьмина хотела подарить мне олимпийскую медаль
Liverpool Echo: Футболист «Реала» может перейти в «Ливерпуль»
Похудевшая Мэрайя Кэри стала героиней роскошной фотосессии
Шарлиз Терон надела сетчатые чулки на босоножки
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
16:41 (мск), источник: Sputnik.md

Сюрприз ждал в России жену и дочек священника из Молдовы

Губернатор Архангельской области решил сделать подарки многодетной семье священника, переехавшей в Россию из Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Супругу протоиерея Димитрия Бургувана и его восемь дочерей поздравил с Международным женским днем губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Накануне 8 Марта Орлов пришел в гости к этой многодетной семье, четыре года назад переехавшей в Россию из Молдовы.

Читайте также
Чего хотят женщины

Супругу протоиерея Димитрия Бургувана и его восемь дочерей поздравил с Международным женским днем губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Хозяева встретили главу региона с хлебом и солью, пригласили за стол и исполнили для него несколько песен.

Игорь Орлов подарил девочкам настольные игры и приглашения на концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

«В таких прекрасных семьях особенно заметна роль женщины — хранительницы домашнего очага, милой, доброй, заботливой спутницы, примера для дочерей. Отрадно, что таких семей в Архангельской области с каждым годом становится все больше», — отметил Орлов.

Семья отца Димитрия живет в квартире, предоставленной по приезду на новое место местной православной епархией.

А при поддержке правительства Архангельской области Бургуваны приобрели семиместный автомобиль. Кроме того, сертификат на улучшение жилищных условий в размере двух миллионов рублей позволил семейству обзавестись домом в Холмогорском районе.

Семья получает деньги на школьное питание, одежду, проезд к месту обучения, а также пользуется льготами при оплате коммунальных услуг.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Вот это да: 8 Марта в Молдове мог быть рабочим – никакого выходного
Контроль ужесточается: около ста 'нелегалов' задержаны в Подмосковье
МИД РФ ответил на угрозы украинских националистов сорвать выборы
Американские танкисты оценили «Армату»
Путин поздравил женщин с 8 Марта и прочитал стихи
СМИ: шпиона Сергея Скрипаля атаковали наемные убийцы
Со счетов покойного Каддафи исчезли миллиарды евро
В центре Киева ресторан обстреляли из гранатомета
Сноубордист снял на видео спуск во время лавины
Спорт
УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча ЛЧ с «Реалом» Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией УЕФА 22 марта
Авто
Самые странные (и безумные) автомобили Женевы На каждом моторшоу встречаются необычные автомобили, но где-то их меньше, а где-то больше. Женевский автосалон в числе последних, потому что здесь традиционно выставляется множество мелких компаний — порой с сильно озадачивающими аппаратами.
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
«Митинг или букет»: как получить на 8 Марта все и сразу Психолог и колумнист «Леди Mail.Ru» Ольга Гуманова нашла ответ на вопрос, что же такое 8 Марта — день борьбы за равные права или праздник весны и женственности.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь