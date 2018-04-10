Женское насилие: «Как фотосессия вдохнула в меня жизнь»

Минский фотограф Даша Бубен помогает женщинам, пережившим насилие, увидеть собственную красоту и поверить в себя.

Русская служба Би-би-си поговорила с участницами и организаторами проекта «Выжившая» о том, как фотосессия поднимает самооценку, позволяет почувствовать себя женщиной и вдохновляет помогать другим.

«Я стеснялась, когда на меня смотрели».

«До съемок я чувствовала себя бесполым телом для битья, которое бродит по улицам, в надежде стать кем-то», — говорит 22-летняя Алина из Минска.

Алина — одна из тысяч белорусских женщин, которым знакомо ощущение ежедневного сковывающего страха перед возвращением домой. В ее случае — из-за постоянных угроз и избиений со стороны младшего брата.

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«В моей семье все мужчины — агрессоры, — рассказывает минчанка. — В детстве у меня была черепно-мозговая травма. Брат каждый день говорил: как жаль, что я не умерла тогда».

Не в силах терпеть постоянные издевательства и побои, Алина ушла из дома к своей сестре, но и там подверглась домогательствам от ее мужа.

«Каждый день, когда поворачивался ключ в двери, я замирала от страха, притворялась спящей, но это не всегда помогало», — вспоминает Алина. — Сестра часто работала в ночную смену, он напивался, начинал приставать, спрашивал, девственница я или нет.

В январе 2017 года 22-летняя минчанка, которая уже давно думала уйти из дома, обратилась в убежище (временное место проживания для жертв насилия — Би-би-си), где пробыла несколько месяцев.

Позже Алина приняла участие в фотосессии для женщин, переживших домашнее насилие, — в рамках проекта общественного объединения «Радислава», оказывающего помощь женщинам, попавшим в схожую ситуацию.

Двое суток фотограф, визажист и парикмахеры работали в помещении без отопления, оборудованном под фотостудию, пытаясь при помощи художественной фотосъемки помочь жертвам насилия обрести уверенность в себе и стать сильнее.

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«Мне хотелось показать, что из этой ситуации есть выход, представить женщин как сильных и смелых героинь, перейти на сторону света», — говорит Даша Бубен, фотограф проекта.

Однако сделать это оказалось непросто, как для организаторов, так и для самих участниц съемок.

Задача — слепить из себя человека.

«Я стеснялась, когда на меня смотрели. Стеснялась своих неловких поз, своего тела, потому что у меня есть лишние килограммы», — вспоминает Алина, страдающая пограничным расстройством личности.

После пережитого травматического опыта Алина стала наносить себе телесные увечья при помощи лезвия и бритвы. Чтобы показать свое тело перед камерой, ей потребовалось немало усилий.

«В обычной жизни я забитая, ненакрашенная, в растянутом свитере. На съемках мне сделали прическу и макияж, показали, что я могу быть симпатичной», — вспоминает она.

«Я смогла принять свое тело, хоть и не до конца, — отмечает Алина, которая еженедельно посещает психолога. — А теперь моя задача — найти себя, слепить из себя человека».

«Когда я показывала фотографии, женщина плакала».

«В Беларуси даже обычных женщин среднего возраста фотографировать тяжело, — рассказывает фотограф Даша Бубен. — Как правило, они закомплексованы по поводу своей внешности. А во время работы над проектом я столкнулась с женщинами, перенесшими физические травмы. Мне самой потребовался огромный запас уверенности, чтобы вселить ее в окружающих».

Перед началом съемок Даша, которая также работала фоторедактором в журнале и куратором галереи, сама прошла консультацию психолога, чтобы правильно общаться с героинями и, как она говорит, случайно не надавить на болевые точки.

«Женщины приходили и прятались от камеры. Всем было страшно. Мне нужно было их разговорить, заручиться их доверием», — вспоминает Даша.

Фотограф здоровалась с каждой женщиной за руку, чтобы создать ощущение спокойствия и безопасности. Однако это удавалось сделать не сразу и не с каждой героиней.

«К нам пришла одна очень закрытая девушка. Настоящий съежившийся комок, — вспоминает Даша. — Пока наносили макияж, она боялась пошевелиться и не реагировала на вопросы визажиста. Трудно было поверить, что ей чужды элементарные знаки внимания, она чувствовала себя недостойной заботы».

«Когда мы начали фотографироваться, я попросила участницу снять очки-хамелеон, через которые не было видно глаз. Это заняло 10 минут. Когда я показывала ей фотографии, она плакала», — добавляет Даша.

«Больше не дам себя в обиду».

«В жизни я не такая. Менее симпатичная», — рассказывает 43-летняя Елена, глядя на один из собственных снимков.

Елена, которая приехала в убежище вместе с сыном из небольшого городка, спасаясь от угроз сожителя, вспоминает, как пришла на съемки, отработав на двух работах, и едва могла стоять на ногах от усталости, но вскоре оказалась полностью захвачена процессом.

«Фотограф сказала мне, что таких добрых глаз, как у меня, никогда не видела. А потом заплакала. И я тоже заплакала», — вспоминает женщина.

Больше Елена не намерена плакать, и с удовольствием готова принять участие в будущих проектах: «У меня появилось чувство собственного достоинства. Больше я не дам себя в обиду. Разве этого не видно по фотографии»?

Комментарии в «Фейсбуке» как часть терапии.

«Мы решили пофотографировать женщин, у которых не то, что нет на это денег, но даже и мысли нет, что фотосессия может как-то помочь», — рассказывает Ольга Горбунова, руководитель организации «Радислава».

Ольга 15 лет занимается вопросами женского насилия. По ее словам, не последнюю роль в реабилитации сыграла реакция пользователей социальных сетей, куда героини выкладывали собственные снимки и получали десятки одобрительных комментариев.

«Сколько бы наши психологи ни работали c пострадавшими, спонтанные и искренние реакции людей в интернете в некоторых случаях оказывали более сильное влияние на женщин. Для меня это было настоящим открытием», — вспоминает Ольга, которая сама пережила домашнее насилие в детстве.

«Дети стали больше мне доверять».

«Я — живая», — пронеслось в голове у Ольги, когда она впервые взглянула в объектив фотокамеры.

38-летняя минчанка оказалась в убежище после того, как вынужденная необходимость жить под одной крышей с бывшим супругом начала угрожать не только ей, но и детям.

На фотосессию Ольга пришла вместе с детьми, хотя знакомые выражали опасения по поводу их участия в проекте.

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«Дети стали больше мне доверять, — отмечает Ольга. — Для меня главное — быть честной, не скрывать происходящего. Дети должны знать, в какой ситуации они находятся и почему».

Фотографии помогли многодетной матери взглянуть на себя со стороны — теперь уже в новом образе: «Я чувствовала, что где-то она есть, уверенная в себе женщина с сильным взглядом. И, взглянув на снимки, я поняла — она здесь»!

Ольга, которая получила диплом юриста и сейчас помогает другим женщинам в «Радиславе», отмечает, что справиться с проблемой, как это удалось ей, под силу не каждой.

«Потенциал у всех разный. Многое идет из детства. У меня очень любящие родители, друзья, поддержка которых сильно помогла мне. Как поверить в себя, когда в детстве не ценили родители? Это очень сложно».

«Впереди у нас много работы».

За плечами у Даши Бубен 13 лет работы профессиональным фотографом. Но этот проект стал одним из самых трудных испытаний за всю ее карьеру.

К окончанию проекта она постриглась почти под корень — чтобы, как она говорит, избавиться от стресса и переживаний.

У нее нет сомнений в полезности подобных проектов.

«Съемка портретов — это прежде всего психологическая помощь, процесс принятия себя и развития уверенности», — говорит Даша, добавляя, что в будущем планирует провести фотосессию в разных стилистических образах для пострадавших.

«Впереди у нас много работы. К сожалению, женщин, переживших домашнее насилие, меньше не становится», — добавляет она.

Задача — помочь другим.

«Проблема насилия слишком масштабна, чтобы искоренить ее внутренними усилиями. Креативные проекты делают ее более видимой для окружающего мира», — отмечает руководитель проекта Ольга Горбунова.

«Многие женщины говорят, что хотят участвовать в подобных проектах для того, чтобы помочь другим жертвам насилия обратиться за помощью», — говорит Ольга.

«Для меня настоящий результат — когда пострадавшая женщина не только справляется со свой проблемой, но и готова помогать другим», — добавляет она.