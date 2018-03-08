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17:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Белстат: Белорусские женщины стали позже вступать в брак

А в сравнении с прошлым годом в нашей стране сократилось количество женщин.

Источник: Комсомольская правда

В Международный женский день Белстат озвучил некоторые интересные факты о белорусских женщинах.

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Сейчас в Беларуси насчитывается почти 5,1 млн. женщин — это больше половины населения: 53,4% общей численности. Кстати, в сравнении с прошлым годом численность женщин в стране сократилась на 8 тысяч человек: на начало 2017- 5 млн 78 тысяч, на начало 2018 — 5 млн 70 тысяч.

Подавляющее большинство женщин проживает в городах, в деревнях и населенных пунктах живет каждая пятая.

Средний возраст женщин на начало 2017 года — 42,6 года. Причем, в городах женщины гораздо моложе, чем в сельской местности (средний возраст горожанки — 41,2 года, сельчанки — 47,8 года). Что касается работы, то в основном представительницы прекрасного пола заняты в здравоохранении, образовании, занимаются финансовой и страховой деятельностью. Меньше всего женщин работает в сфере строительства и транспорта.

Среди работающих в организациях женщин каждая третья имела высшее образование, каждая четвертая — среднее специальное, 16,5% — профессионально-техническое.

Создавать семью белорусские девушки предпочитают в 20 — 24 лет (это более 30% от общего числа браков). В сравнении с прошлыми годами женщины стали позже вступать в брак: в 2011 в среднем девушка выходила замуж в 24,5 года, а в 2017 году — уже 25,8 года.

В 2017 году 40,2% женщин впервые стали мамами, на долю вторых рождений приходится 39,5%, третьих — 14,7%, четвертых и более — 5,6%.

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