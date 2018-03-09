На южном полюсе Юпитера нашли пентаграмму

Фотографии космического аппарата Juno в инфракрасном и видимом свете позволили обнаружить необычные атмосферные вихри на полюсах планеты-гиганта, которые образуют пентаграмму. О своем открытии ученые из Италии и США рассказала на страницах свежего выпуска журнала Nature.

У самой большой планеты Солнечной системы ось вращения практически не наклонена, поэтому с Земли тяжело разглядеть его полярные области. Но с 4 июля 2016 года, когда аппарат Juno достиг орбиты планеты-гиганта, ученые получили множество новых снимков. Среди них были и фотографии полярных областей, на которых астрофизики увидели сложные структуры из атмосферных вихрей. На северном полюсе вокруг одного большого вихря обращаются еще восемь. Структура на южном полюсе отдаленно напоминает пентаграмму: один центральный шторм окружен пятью. На снимках с интервалом от 20 минут до 4 часов было видно, что вихри циркулируют, но не исчезают.

«Это невероятно стабильное расположение настолько хаотических элементов, — прокомментировала соавтор статьи Морган О’Нил, постдок из Чикагского университета. — Мы никогда не видели ничего подобного».

Морган О’Нил удалось найти в библиотеке описание эксперимента, в котором физики наблюдали похожие структуры. Они использовали потоки электронов, чтобы симулировать турбулентные потоки в не имеющей вязкости 2D-жидкости. Вместо смешивания потоков в этой жидкости образовались маленькие вихри, которые собирались вместе, формируя симметричные ячейки, или «вихревые кристаллы» в центре. Есть ли аналогия между этими явлениями, еще только предстоит выяснить. Ученые собираются создать модели, которые описывали бы такое поведение атмосферы Юпитера.