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01:00 (мск), источник: Индикатор

На южном полюсе Юпитера нашли пентаграмму

Фотографии Juno в инфракрасном и видимом свете позволили обнаружить необычные атмосферные вихри на полюсах планеты-гиганта.

Фотографии космического аппарата Juno в инфракрасном и видимом свете позволили обнаружить необычные атмосферные вихри на полюсах планеты-гиганта, которые образуют пентаграмму. О своем открытии ученые из Италии и США рассказала на страницах свежего выпуска журнала Nature.

У самой большой планеты Солнечной системы ось вращения практически не наклонена, поэтому с Земли тяжело разглядеть его полярные области. Но с 4 июля 2016 года, когда аппарат Juno достиг орбиты планеты-гиганта, ученые получили множество новых снимков. Среди них были и фотографии полярных областей, на которых астрофизики увидели сложные структуры из атмосферных вихрей. На северном полюсе вокруг одного большого вихря обращаются еще восемь. Структура на южном полюсе отдаленно напоминает пентаграмму: один центральный шторм окружен пятью. На снимках с интервалом от 20 минут до 4 часов было видно, что вихри циркулируют, но не исчезают.

«Это невероятно стабильное расположение настолько хаотических элементов, — прокомментировала соавтор статьи Морган О’Нил, постдок из Чикагского университета. — Мы никогда не видели ничего подобного».

Морган О’Нил удалось найти в библиотеке описание эксперимента, в котором физики наблюдали похожие структуры. Они использовали потоки электронов, чтобы симулировать турбулентные потоки в не имеющей вязкости 2D-жидкости. Вместо смешивания потоков в этой жидкости образовались маленькие вихри, которые собирались вместе, формируя симметричные ячейки, или «вихревые кристаллы» в центре. Есть ли аналогия между этими явлениями, еще только предстоит выяснить. Ученые собираются создать модели, которые описывали бы такое поведение атмосферы Юпитера.

Стабильные атмосферные штормы внушительных размеров не раз находили на планетах-гигантах. На Юпитере самый известный из них называется Большое Красное Пятно. Но какие силы сформировали и поддерживают такие сложные структуры на полюсах планеты, пока неясно. Не похожи они и на гексагональные штормы, обнаруженные ранее на полюсах Сатурна.

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