На южном полюсе Юпитера нашли пентаграмму
Фотографии Juno в инфракрасном и видимом свете позволили обнаружить необычные атмосферные вихри на полюсах
Фотографии Juno в инфракрасном и видимом свете позволили обнаружить необычные атмосферные вихри на полюсах
Фотографии космического аппарата Juno в инфракрасном и видимом свете позволили обнаружить необычные атмосферные вихри на полюсах
У самой большой планеты Солнечной системы ось вращения практически не наклонена, поэтому с Земли тяжело разглядеть его полярные области. Но с 4 июля 2016 года, когда аппарат Juno достиг орбиты
«Это невероятно стабильное расположение настолько хаотических элементов, — прокомментировала соавтор статьи Морган О’Нил, постдок из Чикагского университета. — Мы никогда не видели ничего подобного».
Морган О’Нил удалось найти в библиотеке описание эксперимента, в котором физики наблюдали похожие структуры. Они использовали потоки электронов, чтобы симулировать турбулентные потоки в не имеющей вязкости 2D-жидкости. Вместо смешивания потоков в этой жидкости образовались маленькие вихри, которые собирались вместе, формируя симметричные ячейки, или «вихревые кристаллы» в центре. Есть ли аналогия между этими явлениями, еще только предстоит выяснить. Ученые собираются создать модели, которые описывали бы такое поведение атмосферы Юпитера.
Стабильные атмосферные штормы внушительных размеров не раз находили на
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