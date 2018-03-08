Сноубордист снял на видео спуск во время лавины
Сноубордист из Ливана Томас Крэй снял на видео момент спуска с горы во время схода лавины. Ролик мужчина выложил на своей странице в Facebook.
Сноубордист из Ливана Томас Крэй снял на видео момент спуска с горы во время схода лавины. Ролик мужчина выложил на своей странице в Facebook.
Как сообщает France 3 Regions, инцидент произошел на горном курорте во французских Альпах. Видео было сделано с помощью камеры, расположенной на шлеме спортсмена.
Спасла сноубордиста лавинная подушка безопасности, которая, однако, не сразу сработала. Одним из своих просчетов мужчина считает решение отправиться в горы в одиночку.
Крэй заявил, что поделился записью своего спуска для того, чтобы люди лишний раз обратили внимание на технику безопасности при занятиях сноубордом.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.