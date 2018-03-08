Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выход из энергетического кольца: РФ исполнит мечту Прибалтики
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото)
Путин об обмане со стороны США: «Так грубо и нагло — в первый»
Похудевшая Мэрайя Кэри стала героиней роскошной фотосессии
Тайна идеального подарка на 8 мартаОстался всего один день, после работы нужно ехать за покупками! Но без паники
США испытали в Черном Море на России новое оружие
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча ЛЧ с «Реалом»
Футбольная Италия простилась с Астори. Как это было
Похудевшая Мэрайя Кэри стала героиней роскошной фотосессии
Шарлиз Терон надела сетчатые чулки на босоножки
Сон в носках полезен для здоровья
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
20:11 (мск), источник: РИА Новости

Сноубордист снял на видео спуск во время лавины

Сноубордист из Ливана Томас Крэй снял на видео момент спуска с горы во время схода лавины. Ролик мужчина выложил на своей странице в Facebook.

Как сообщает France 3 Regions, инцидент произошел на горном курорте во французских Альпах. Видео было сделано с помощью камеры, расположенной на шлеме спортсмена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спасла сноубордиста лавинная подушка безопасности, которая, однако, не сразу сработала. Одним из своих просчетов мужчина считает решение отправиться в горы в одиночку.

Крэй заявил, что поделился записью своего спуска для того, чтобы люди лишний раз обратили внимание на технику безопасности при занятиях сноубордом.

На горнолыжных курортах Швейцарии и Италии объявлена опасность схода лавин
Во время загрузки произошла ошибка.
10 января© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Захарова пошутила насчет Собчак
Путин: США нагло обманули Россию
МИД РФ ответил на угрозы украинских националистов сорвать выборы
Американские танкисты оценили «Армату»
Путин поздравил женщин с 8 Марта и прочитал стихи
СМИ: шпиона Сергея Скрипаля атаковали наемные убийцы
Со счетов покойного Каддафи исчезли миллиарды евро
В центре Киева ресторан обстреляли из гранатомета
Спорт
УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча ЛЧ с «Реалом» Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией УЕФА 22 марта
Авто
Самые странные (и безумные) автомобили Женевы На каждом моторшоу встречаются необычные автомобили, но где-то их меньше, а где-то больше. Женевский автосалон в числе последних, потому что здесь традиционно выставляется множество мелких компаний — порой с сильно озадачивающими аппаратами.
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
«Митинг или букет»: как получить на 8 Марта все и сразу Психолог и колумнист «Леди Mail.Ru» Ольга Гуманова нашла ответ на вопрос, что же такое 8 Марта — день борьбы за равные права или праздник весны и женственности.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь