Сноубордист снял на видео спуск во время лавины

Как сообщает France 3 Regions, инцидент произошел на горном курорте во французских Альпах. Видео было сделано с помощью камеры, расположенной на шлеме спортсмена.

Спасла сноубордиста лавинная подушка безопасности, которая, однако, не сразу сработала. Одним из своих просчетов мужчина считает решение отправиться в горы в одиночку.