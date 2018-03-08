В Башкирии ожидаются резкие перепады температуры от -4 до -28 градусов

Источник: ГТРК Башкортостан

9 марта в регионе пройдет небольшой снег, ночью в отдельных южных районах до умеренного, слабая метель. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометра в темное время суток опустятся до -15−20°, местами до -23,-28°, а вот днем поднимутся до -4,-9°.

В субботу, 10 марта, по республике местами пройдет небольшой снег., ветер переменных направлений слабый. Снова ожидаются резкие перепады температуры воздуха: ночью похолодает до -22°, местами до -28°, а днем потеплеет до -6,-11°.